Noman och Abdimalik är kommunens nya ungdomsambassadörer

Kommunen har fått nya ungdomsambassadörer. Det rör sig om Noman Stankzai och Abdimalik Mohamed Omar som ska bli en länk mellan politikerna och kommunens unga. – Jag skulle bli stolt om jag märkte att vi kunde förändra något med vårt arbete, säger Noman.

Både Noman och Abdimalik går på Vimmerby gymnasium och under det här läsåret jobbar de båda extra som ungdomsambassadörer i kommunen.

De arbetar fyra timmar i veckan med olika projekt som syftar till att öka ungdomsinflytandet och förbättra dialogen mellan ungdomar och politiker.

– Det känns bra och kul. I jobbet som ungdomsambassadör hoppas jag kunna hjälpa till så ungdomars röster blir hörda, säger Noman Stankzai.

Ska ha kontakt med ledande politiker

Under året kommer Noman och Abdimalik få olika uppdrag som handlar om att samla in ungas åsikter kring olika frågor och beslut. De kommer att ha sin arbetsplats både i stadshuset och i Allaktivitetshuset Fabriken och ha en kontinuerlig kontakt med ledande politiker.

Det är fjärde året som kommunen satsar på att anställa ungdomsambassadörer för att stärka ungas inflytande i kommunens frågor. Tidigare års ambassadörer har frågor som rört allt från gymnasieval till ungas psykiska hälsa.