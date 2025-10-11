Ägaren om planerna för tomma Önska-lokalen: ”Nu kommer alla bli jättenyfikna”

Vad som nu händer med Önskas gamla butikslokal i centrala Vimmerby är ännu inte klart, men flera intressenter till lokalen finns enligt fastighetsägaren Markus Kyllenbeck. Foto: Johanna Karlsson

Önska-lokalen vid torget står sedan ett par veckor tillbaka tom, och enligt obekräftade uppgifter till vår tidning finns det specifika planer för ny verksamhet i lokalen. Fastighetsägaren Markus Kyllenbeck bekräftar att det finns intresse för lokalen, men vill i dagsläget inte säga mer än så. – Det finns flera pågående diskussioner, säger han när vår tidning når honom på fredagen.

I slutet av september stängde Hans-Lennart Svahn sin Önska-butik vid torget i Vimmerby för allra sista gången, och med den gick en mångårig epok i graven. Vad som nu kommer att hända med butikslokalen i två våningar är fortfarande okänt, men enligt obekräftade uppgifter till Dagens Vimmerby finns det intressenter som vill öppna restaurang i lokalen.

Fastigheten ägs sedan 2021 av Markus Kyllenbeck och Kyllensbecks Fastigheter AB. Att det finns intressenter till lokalen bekräftas av Kyllenbeck, men inte vilken typ av verksamhet det gäller.

– Ja det finns intressenter, och jag väljer därför att inte uttala mig mer än så. Min ingång i frågan har varit att Önska skulle få avsluta i lugn och ro. Vi visste inte i somras om det skulle sålt allt innan jul eller när det skulle bli ledigt.

Men det finns alltså flera intressenter?

– Det finns flera pågående diskussioner, och nu kommer alla bli jättenyfikna, haha. Det kommer att göras om en del i lokalen. Vi jobbar med det, men jag kan inte säga mer än så i dagsläget.