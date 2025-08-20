Nu räcker ett plan: Stänger butiken tidigare – "Det tar i hjärtat"

Efter en extra bra sommarförsäljning räcker det med ett våningsplan. "Vi har haft kunder inne i dag som tackat för sig, det tar i hjärtat", säger Hans-Lennart Svahn. Foton: Privat/Lotta Madestam

Sommarens försäljning i Önskabutiken i Vimmerby har varit långt över det vanliga. Så nu räcker det med ett våningsplan – ett tydligt tecken på att butiken är nära stängning. – Nu är det känslosamt, säger butikens ägare Hans-Lennart Svahn.

Den omfattande försäljningen har lett till att bottenplan kan tömmas. Nu koncentreras varorna till markplan.

– Eftersom vi sålt extremt mycket i sommar, långt mer än vanligt, kan vi tömma bottenvåningen. Vi har inte användning av båda, säger Hans-Lennart Svahn.

Vad skulle du säga är anledningen till att ni sålt så mycket mer?

– Att vi sålt för billigt. Det är samma varor men mycket lägre pris, det har lockat folk. Står det att det är ”utförsäljning” så lockar det. ”Rea” är ett magiskt ord. I mitt nästa liv ska jag bara sälja på rea, säger han och skrattar.

”Börjar bli för sent”

Butiken lades ut till försäljning för drygt fyra år sedan. Det har inte saknats intressenter, men ingen kontakt har lett till att butiken får ny ägare.

– Nu börjar det bli för sent. Vi har ett slutdatum som är slutet av september. Egentligen hade vi satt 3-4 oktober, men det är nog bättre att sluta i ett månadsskifte. Vi kommer försöka hålla öppet så mycket vi kan i september, men vi köper inte in mer varor.

Har du fortfarande förhoppningen att lyckas sälja butiken?

– ”Plötsligt händer det” brukar man ju säga. Men jag tror personligen att det är väldigt svårt. Vi får svårt att lära upp en ny, det går inte på 14 dagar att lära upp någon att ta hand om butiken. I så fall får det bli på ett annat sätt, att sälja till någon som kan. Men, tillägger han, jag hoppas fortfarande.

Börjar bli verklighet nu

Önska i Vimmerby har varit i familjen Svahns ägo sedan 1937 och under 1980-talet tog sonen Hans-Lennart över driften tillsammans med sin hustru Kajsa.

På Facebook skriver man ”Det är blandade känslor i butiken nu när det blir verkligt för både kunder och personal”. Hans-Lennart Svahn blir märkbart berörd när han pratar om försäljningen och slutet på den långa eran.

– Vi har haft kunder inne i dag som tackat för sig, det tar i hjärtat, säger han och kan inte hejda tårarna. Jag har levt i det här i hela mitt liv, först genom mor och far. Det har aldrig varit tråkigt att gå till jobbet, det är det som gör det så jobbigt. Det hade varit bättre och roligare om skylten fått sitta kvar.