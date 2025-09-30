NU HAR BUTIKEN STÄNGT FÖR SISTA GÅNGEN: "DET ÄR TÅRAR"

Nu har Hans-Lennart Svahn låst Önska-butiken i Vimmerby för sista gången. Foto: Simon Henriksson

88 år i familjens ägo. Nu har Önska i Vimmerby blivit låst för sista gången. Aldrig mer öppnas butiken för Vimmerbyborna. – Det är tårar, säger ägaren Hans-Lennart "Helge" Svahn.

Det var flera år sedan som butiken i centrala Vimmerby blev utlagd till försäljning för första gången. När ingen nappade pausades försäljningen en tid, men tidigt i våras blev det skarpt läge igen.

Då meddelade ägarfamiljen att butiken skulle stänga om ingen ny ägare dök upp. Det har funnits intressenter, men någon målgång har det inte blivit.

Under tisdagen, för bara en liten stund sedan, låste Hans-Lennart Svahn butiken för sista gången.

– Ja, vi har precis låst för sista gången. Vi låser upp en gång till på torsdag när vi lämnar över nycklarna till fastighetsägaren, men sedan är det borta, konstaterar han.

Hur är känsloläget?

– Det är väldigt tråkigt är det. Det är tårar. För oss allihopa är det så.

"Mår inte okej just nu"

Önska i Vimmerby har varit i familjen Svahns ägo sedan 1937 och under 80-talet tog sonen Hans-Lennart över driften tillsammans med sin hustru Kajsa.

– Det har aldrig varit tråkigt, utan det har verkligen funkat. Man mår inte så okej just nu, men det får gå.

Butiken kommer att stängas permanent från och med nu.

– Vad vi vet är det ingen som tar över. Vi slutade söka i mitten av augusti, när vi såg att ingen hade möjlighet att kunna lösa upp det. Så nu är det stängt.

"Har alltid stöttat oss"

Kundernas känslor har också visat sig den senaste tiden.

– Det har varit väldigt mycket känslor, både från vår sida och kanske framför allt kundernas sida. Vi har även utländska kunder som månar om oss. Kunderna är väldigt ledsna också, men det är inget som går att göra något åt nu. Vi ska pensionera oss.

Finns det någon besvikelse kring att ingen tar över?

– Lite besvikna över det är vi, men det är inget vi kan påverka nu. Vi får bida tiden, åka hem och försöka städa upp lite där. Det har vi inte hunnit på väldigt länge. Vi har fått lägga så mycket tid här i butiken den sista tiden att det blivit eftersatt hemma.

Har du någon sista hälsning till kunderna?

– Just det att vi är väldigt glada åt att våra kunder alltid har stöttat oss. Det har man alltid gjort. Det är bara synd att vi är tvungna att stänga.