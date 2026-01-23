NYA UPPGIFTER: Ingen pizzeria i gamla Önskalokalen

Så här ser en skiss ut i bygglovsansökan. Foto: Vimmerby kommun

Redan i oktober kunde vår tidning berätta att det fanns intresse för att öppna en restaurang i den tidigare Önskabutiken i Vimmerby. Nu verkar planerna kommit längre. Det visar bygglovshandlingar vår tidning tagit del av.

Det var i slutet av september som Hans-Lennart Svahn stängde sin Önskabutik på torget i Vimmerby för allra sista gången. I och med det gick en mångårig epok i graven.

Butikslokalen är i två våningar och efter stängningen var det osäkert vad som skulle hända med den centrala lokalen. Redan i oktober förra året hade vår tidning uppgifter om att det skulle bli en restaurang i lokalen.

Det var inget som fastighetsägaren Markus Kyllenbeck, som äger lokalen genom Kyllenbecks Fastigheter AB, då ville bekräfta.

– Ja det finns intressenter, och jag väljer därför att inte uttala mig mer än så. Min ingång i frågan har varit att Önska skulle få avsluta i lugn och ro. Vi visste inte i somras om det skulle sålt allt innan jul eller när det skulle bli ledigt.

Tycks bli pizzeria

Han bekräftade i samma artikel att det fanns flera pågående diskussioner och att lokalerna skulle göras om. Nu har dock mer framkommit. Det visar en färsk bygglovsansökan som inkommit till kommunen och som Vimmerby Tidning var först att ta del av.

I den framgår det planer på att anpassa fastigheten för att bli en restaurang. Det som är nytt är att de enligt de bifogade skisserna ska bli kök och servering på entréplanet medan källarvåningen ska vara personalutrymmen.

Få övriga detajer avslöjar hur framtidsplanerna ser ut, men på ett ställe står det "Pizzeria Näktergalen". Det skulle alltså innebära att Vimmerbys redan digra pizzautbud blir ännu större.

Pizzeria dementeras

Dock ska texten om "Pizzeria Näktergalen" i bygglovshandlingarna inte stämma. Det uppger en säker källa med insyn, som hävdar att det inte alls rör sig om någon pizzeria.

"Att det står så kan vara någon form av arbetsnamn, men det rör sig absolut inte om någon pizzeria", säger uppgiftslämnaren, som dock i det här läget inte kan uttala sig om vad det är för typ av verksamhet som kan komma att vara aktuellt för att etablera sig i den aktuella lokalen.

"Jag kan inte säga något mer än att dementera att det rör sig om en pizzeria. Det kommer klarna framöver", konstaterar källan.

Fastighetsägaren Markus Kyllenbeck vill inte kommentera någonting i det här läget, meddelar han på fredagskvällen.