Nytt initiativ lockar unga från hela landet – "Någon måste vara först"

Kommande veckoslut samlas järnvägsintresserade ungdomar från hela landet till en resa på smalspårsjärnvägen. Hugo Kulas är en av initiativtagarna. Foto: Tjustbygdens Järnvägsförening

Hugo Kulas blev medlem i Tjustbygdens Järnvägsförening redan som 13-åring. Nu är han en av initiativtagarna till en ungdomsresa på smalspårsjärnvägen, som lockar ungdomar från hela landet.

Tjustbygdens Järnvägsförening är värd för resan, som påbörjades i Hultsfred idag lördag. Då tog järnvägsintresserade ungdomar som är engagerade i museijärnvägar som är anslutna till Museibanornas Riksorganisation, MRO, plats i en 1950-talsrälsbuss.

Därefter väntar en tur på hela banan till Västervik, med uppehåll vid alla stationerna.

”Någon måste vara först”

Framme i Västervik kommer ungdomarna från Tjustbygdens Järnvägsförening att visa upp föreningens verkstäder och fordon.

”Tanken på resan väcktes när MRO skapade en Facebook-grupp för järnvägsintresserade ungdomar. Vi tyckte att det var ett väldigt bra initiativ och när flera medlemmar i gruppen skrev att det vore kul att hälsa på hos andra föreningar tänkte vi att någon måste vara först, så vi bjöd in de andra till vår järnväg”, berättar Hugo Kulas i ett pressmeddelande.

Han är en av initiativtagarna till ungdomsresan som lockat ett 20-tal ungdomar mellan 16 och 22 år.

”Syftet med resan är dels att visa upp vår järnväg och hur vi bedriver vår verksamhet, dels att skapa ett nätverk för framtida samarbeten mellan föreningar”, säger Hugo Kulas.

Vill se fler unga i verksamheten

En förhoppning är att fler unga ska hitta till museitågsverksamheten, både på smalspårsjärnvägen och hos de andra föreningarna runt om i landet. Hugo Kulas blev själv medlem i Tjustbygdens Järnvägsförening redan när han var 13 år.

”Jag kände direkt att jag fick komma in i verksamheten och vara med, både i trafiken, på banan och i verkstaden.”

Sedan dess har han exempelvis lärt sig att köra rälsbuss och har också varit projektledare för att återbygga semaforen i Vena.

”Jag tror att det är viktigt för unga med intresse att känna att man får komma in i verksamheten.”

Ungdomarna åker tillbaka till Hultsfred på söndagen.