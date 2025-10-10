Efter beskedet om inställda konserten – annat populärt band ersätter

Rockbandet Smash Into Pieces som tidigare bland annat tävlat i Melodifestivalen meddelade i veckan att de måste ställa in sin spelning på Pumpen i Södra Vi. Nu har arrangören lyckats boka ett annat band till den 25/10. Foto: Pressbild

I slutet av oktober skulle bandet Smash Into Pieces kommit till Södra Vi för en efterlängtad spelning på Pumpen. Igår släppte nöjesstället dock den tråkiga nyheten att spelningen blivit inställd, men kunde bara några timmar senare gå ut med att det ändå blir en konsert den 25:e – men med bandet Dom Första. – Det är ett jättebra band som också är populära, så det känns bra att vi ändå kommer kunna ha ett evenemang, säger Lena Josefsson på Pumpen.

Smash Into Pieces skulle kommit till trakten för att spela på Pumpen i Södra Vi den 25 oktober. På grund av ändrade planer och strul med turnéplanen i Europa blir bandet dock tvingade till att ställa in spelningen, vilket Pumpen meddelade under gårdagen.

– Vi fick veta det i början av veckan, och det är inte roligt alls. Det är oturligt med inställda konserter, och särskilt när det är ett sådant här dragplåster som blir inställt, säger Lena Josefsson på Pumpen.

Så fort beskedet kom påbörjades ett intensivt arbete för att hitta ett ersättande band.

– Egentligen ersätter de inte, för Smash Into Pieces kommer att komma till oss vid annat tillfälle. När och hur är inte klart än, men någon gång framåt i tiden. Men nu, den 25:e oktober, kommer i stället bandet Dom Första. Det är ett jättebra band som också är populära, så det känns bra att vi ändå kommer kunna ha ett evenemang den kvällen, säger Josefsson.

Alla som köpt biljetter till Smash Into Pieces kommer att få tillbaka sina pengar via biljettföretaget.