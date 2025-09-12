Digert höstprogram på Pumpen – premiär på lördag: "Gör något för alla"

På lördag slår Pumpen i Södra Vi upp dörrarna för hösten. Lena Josefsson är nöjd med höstprogrammet. "Jag skulle säga att vi gör något för alla", säger Lena Josefsson. Foto: Stefan Härnström

Danser, konserter, ungdomskonsert och countrygala. Denna höst har Pumpen i Södra Vi försökt täcka in evenemang som rör personer i alla åldrar. – Jag skulle säga att vi gör något för alla i höst, säger Lena Josefsson på Pumpen.

Efter en sommar utan evenemang på Pumpen i Södra Vi drar det fullmatade höstprogrammet igång nu på lördag. Lena Josefsson berättar att det blir sammanlagt tre danser och fem konserter fram till årsskiftet. Programmet består även av flera andra evenemang som förhoppningsvis ska locka folk till nöjesstället.

– Vi kommer ha en countrygala mot cancer den 21 september och det är Smålands Country Club som står bakom den. Vi kommer ha en konsert med Creedence Tribute den 13 december och jämfört med våra andra konserter blir det ett annat koncept, säger Lena Josefsson.

Ungdomskonsert med Lia Larsson

För första gången på ett par år väljer Pumpen att satsa på en ungdomskonsert för ungdomar mellan 13 och 17 år fredagen den 31 oktober. Lia Larsson tar plats på scenen.

– Vi hade Theoz för några år sedan och det var egentligen lite för lite folk. Vi skulle gärna vilja ha två ungdomskonserter per år, en på våren och en på hösten, för att vi tycker att det skulle vara roligt för ungdomarna, som inte har fyllt 18, att få gå ut någon gång. Vi fortsätter gärna om det slår väl ut. Är det alldeles för dåligt med folk kan vi inte driva det. Nu gör vi ett försök igen och vi får se hur det går. Det vore roligt om det kan ramla in mycket publik, säger Lena Josefsson.

Höstens danser är med Micke Ahlgrens 13 september, Titanix 11 oktober och Excess 1 november. Konsertuppställningen ser ut enligt följande: Emil Assergård 27 september, Smash Into Pieces 25 oktober och Elov & Beny 29 november.

– Emil är väl den bokning som sticker ut tillsammans med Smash Into Pieces. Vi har också Elov & Beny som sticker ut. De har varit hos oss på Pumpen med ganska jämna mellanrum och har alltid dragit mycket folk.

Vad tänker du kring bokningen av Emil Assergård?

– Han är populär hos oss och han tycker väldigt mycket om att komma till oss. Nu har vi inte haft honom på ett tag så det ska bli kul att ha honom igen. Det kommer bli riktigt roligt. Vi lägger även ett förband som heter ”Raggarjävlar” till Emil Assergård.

Oklart vem som uppträder på juldagen

Lena Josefsson är nöjd med höstprogrammet och tycker att de har tänkt på personer i alla åldrar.

– Det kommer finnas något för alla på Pumpen i höst. Det som sticker ut är att vi täcker in väldigt mycket och det är inte bara samma spår. Vi täcker in danser, konserter, en ungdomskonsert, en countrygala och Creedence Tribute vänder sig till personer i alla åldrar. Vi vill att Pumpen ska vara för alla och nu under hösten har vi verkligen fått till det.

På juldagen blir det konsert med en i dagsläget hemlig artist.

– Det är inte klart vilka det blir än, men det kommer i varje fall vara en konsert på juldagen.