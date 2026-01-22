Pumpen fortsätter med konserter – och gör nya satsningar

Nästa lördag slår Pumpen i Södra Vi upp dörrarna för vårens program innehållande konserter, pubkvällar, non-stop-dans och revy. Foto: Stefan Härnström

Det är premiär för vårens program på Pumpen i Södra Vi nästa lördag. Lena Josefsson är nöjd med programmet som skiljer sig en aning mot hur det har sett ut tidigare år.

Senaste tillställningen på Pumpen i Södra Vi var populära lokalbandet Lifvens spelning på juldagen som lockade uppemot 700 besökare. Pubkvällen med Per Melkerz på trettondagsafton ställdes in på grund av snökaoset och varningarna från SMHI.

Nu har Pumpen släppt vårens program som består av sex konserter, varav en med sittande publik, två pubkvällar, en kväll med non-stop-dans och en revy med sittande publik.

– Vi har breddat oss med en sittande konsert och en sittande revy plus att vi har konserter i stora salen, pubkvällar och en non-stop-dans, säger Lena Josefsson på Pumpen i Södra Vi.

Konserterna är placerade i anslutning till löning under de kommande månaderna.

– Vi har tittat på det och det är då det är mest intressant att komma, säger Lena Josefsson.

Så ser konsertvåren ut

Vad gäller konsertutbudet är Sofie Svensson & Dom Där först ut nästa lördag 31 januari. Det fortsätter med Pipex 28 februari, Prilla Generalen 28 mars, 2Blyga Läppar 4 april (påskafton), DUO JAG 30 april (valborgsmässoafton) och Christina Lindberg & Lasse Sigfridsson med sittande publik 16 maj.

– Sofie Svensson och Dom Där har varit hos oss tidigare och drar mycket publik. De är jättebra och passar verkligen att spela på Pumpen. Pipex är ett väldigt bra band som har varit hos oss tidigare. Vi har 2Blyga Läppar på påskafton i stället för på påskdagen. Förut har vi alltid haft spelning på påskdagen och nu har vi i stället lagt det på påskafton. Prilla Generalen och DUO JAG har vi inte haft hos oss tidigare. Vi tycker att det är bra med blandningen, säger Lena Josefsson.

En ny satsning under våren är pubkvällar där endast puben är öppen. Södra Vi-bandet Cobillias spelar i puben 14 februari och Pådrag 14 mars.

Noterbart är att Pumpen har ett uppehåll med danser fram till 2 maj då Blender och Casanovas kliver upp på scenen för en non-stop-dans.

– Casanovas och Blender spelar hela tiden och det blir dans från klockan 20 till 00.

Annons:

Minskat intresse för danserna

Lena Josefsson vittnar om att intresset för danserna har minskat under de senaste åren, men det är inget man vill plocka bort helt och hållet.

– Vi har diskuterat dansernas framtid fram och tillbaka och sagt att vi gärna vill behålla våra danser. Vi har nu under våren en annan satsning på puben och andra sittande konserter. Vi har sagt att vi kommer lägga in två eller tre danser under hösten för att vi verkligen vill hålla kvar danser även fast vi inte vet om det blir intresse för det. Att det blir ett tillfälle med dans i vår beror givetvis på att intresset verkligen har minskat, men vi vill inte lägga ner det utan vi vill vara breda och erbjuda både konserter och danser. Vi måste gå efter vad publiken är intresserade av. Den dans vi har under våren är dansen vi hade vid den tiden förra året och då var det mycket folk.

En annan nyhet är att det blir en revy med sittande publik på Pumpen under våren. Humorkalaset står för underhållningen den 17 april.

Lena Josefsson är nöjd och belåten med programmet och hoppas på god uppslutning.

– Det är ett riktigt bra koncept vi har under våren. Vi riktar oss verkligen till alla, både dansare, pubfolk och konsertgäster.

Ingen ungdoms- eller familjekonsert

Höstens satsning på en ungdomskonsert för ungdomar mellan 13 och 17 år föll inte väl ut.

– Vi gjorde en satsning, men det fanns inget intresse från åldersgruppen 13-17 år. Det kanske var andra orsaker med att det inte var intressant med Lia Larsson.

Att i stället satsa på en familjekonsert är inte aktuellt under våren.

– Nej, det blir inget under våren, men vi får se till hösten om vi lägger in en familjekonsert.