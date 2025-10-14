KOMMUNEN EFTER KONKURSEN: "Behövs en annan lösning"

Det är Träffen som har avtalet med kommunen. Nu tittar man på en annan lösning. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Det är Träffen – tidigare Tempo – som har avtalet med kommunen. Socialförvaltningen jobbar nu med en annan lösning.

I Vimmerby är det Träffen, som nyligen bytte namn från Tempo, som socialförvaltningen har avtal med. Det avtalet gäller ytterligare en tid och innebär att det är butiken som levererar varor till äldre i kommunen.

Nu har Matpaket i Vimmerby AB – bolaget bakom Träffen – försatts i konkurs.

"Livsmedelsbutiken Tempo/Träffen i Vimmerby har försatts i konkurs. Detta påverkar personer som har insatsen inköp genom hemtjänsten i Vimmerby kommun", skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Under tisdagen kommer butiken köra ut varor enligt den planering som finns.

"Från och med i morgon behövs en annan lösning. Den lösningen håller socialförvaltningen på att planera för. Mer information kommer under dagen", skriver man.

