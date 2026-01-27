Efter konkursen – så ser intresset ut för lokalen i Vimmerby

Fastighetsägaren för diskussioner med intressenter för Tempolokalen i Vimmerby. Foto: Ossian Mathiasson

I mitten av oktober gick bolaget bakom Tempo i konkurs. Fastighetsbolaget som äger lokalerna tittar nu efter en ny hyresgäst. "Det finns ett intresse för lokalen och vi arbetar för att fylla den med ny hyresgäst", skriver Johan Augustsson, vd för Trophi Fastighets AB i ett mejl till vår tidning.

Efter en kämpig tid gick Matpaket i Vimmerby AB, bolaget bakom Tempo i Vimmerby, i konkurs.

– Problemet är att det är överetablerat i Vimmerby på livsmedelssidan. Det finns tre ganska stora butiker och som jag förstått det har det blivit lite för mycket för Vimmerby. Man har haft lönsamhetsproblem, men det har försvårats och förvärrats ytterligare sedan Willys etablering. Det är den förklaring jag har fått, att det är överetablerat och att den senaste etableringen har märkts rejält, sa konkursförvaltaren Bill Kronqvist vid tidpunkten.

Konkursförvaltaren har därefter sålt den egendom han kan för sig. Lokalerna där Tempo varit placerat ägs av fastighetsbolaget Trophi, som har många fastigheter inom den nordiska dagligvaruhandeln.

Trophi äger närmare 300 fastigheter i Sverige och Finland.

"Förstås angelägna om att få in verksamhet"

I höstas var beskedet från Trophis dåvarande vd att man hade gott hopp om att hitta en ny handlare inom kort och att förhoppningen var att det kunde vara klart runt årsskiftet.

Men ännu har inget hänt.

"Det finns ett intresse för lokalen och vi arbetar för att fylla den med ny hyresgäst. Jag vågar mig inte på några utfästelser kring tidplan, men vi är förstås angelägna om att få in en verksamhet i lokalen", skriver Johan Augustsson, vd för Trophi Fastighets AB i ett mejl till vår tidning.

Finns det intressenter?

"Det finns intressenter för lokalen och vi är angelägna om att hitta en aktör som passar för platsen. Mer än så har jag tyvärr inte i dag, men hoppas på nyheter framöver".

Hur många intressenter rör det sig om på ett ungefär?

"Det rör sig om en handfull intressenter, men det är ett tidigt skede i flera diskussioner", skriver Johan Augustsson.

Är det livsmedelsbutiker det handlar om eller kan det vara någon helt annan aktör?

"Jag vill just nu inte gå in på vilka verksamheter de bedriver, men vi prioriterar livsmedel".