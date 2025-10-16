Extra Pippi-fokus i år – nu är det dags för höstlovsöppet på ALV

Astrid Lindgrens Värld satsar hårt på sitt höstlov. På fredagen är det premiär för höstlovsöppet och i år blir det extra mycket Pippi Långstrump-fokus. – Det kommer sticka ut, kännas och märkas, säger vd Joacim Johansson.

En traditionell höstmarknad i kombination med teaterutbud i parken. Det har varit ett lyckodrag för Astrid Lindgrens Värld och höstlovsöppet i temaparken verkar bara växa sig större och större för varje år.

Den här veckan har man öppet fredag till söndag och nästa vecka har man öppet lördag och söndag. Därefter har man öppet hela höstlovsveckan 44 och totalt blir det tolv dagar öppet.

– Det gör att vi har öppet nio dagar i följd. Det är en väldigt traditionsbunden marknad vi har och egentligen är det inga stora nyheter för marknaden ur ett nyhetsperspektiv. Vi har en handfull nya utställare, men själva aktivitetsutbudet ser rätt lika ut som ifjol. Vi gillar traditionen i det och håller i den tanken, säger vd Joacim Johansson.

Totalt har man ett drygt 50-tal utställare.

– Om man ska se sanningen i vitögat, så är vår uppfattning att det här skrået av arbetande människor, vad gäller nya unga knallar, inte är så stor. Det är en generell utmaning som finns gällande marknader. Så vi är glada att vi kan få så många lokala utställare och hantverkare som vi har.

Rekordet är inom räckhåll

En förändring i år, som kommer märkas för besökarna, är förstås att Junibacken är en byggarbetsplats. Allt annat av teaterutbudet i parken utom Bröderna Lejonhjärta är igång.

– Vi har i några år haft Ronja på höstlovet och i år blir temat Pippi, eftersom hon fyller 80 år. Det kommer sticka ut, kännas och märkas lite extra, säger Joacim Johansson.

Förra året besöktes de här dagarna av drygt 50 000 besökare. Nu är ALV på jakt efter ett nytt rekord och behöver drygt 46 700 besökare ytterligare för att skriva ett nytt rekord i historien om Astrid Lindgrens Värld. Rekordåret är från 2019, då 537 200 personer hade varit i parken.

Det är alltså ett rekord som är fullt inom räckhåll.

– Det är ett rekord som jagas och känslan är jättegod. Tittar vi kort på den här första helgen, så ser vi ut att ha vädret med oss. Det ser ut att bli väldigt fint höstväder och vi kan se på bokningen på boendet att det är bra bokat inför helgen som kommer. Det här är slutet på danskarnas höstlov och det blir många danskar hos oss i helgen. Vi ser med tillförsikt fram emot det här absolut. Vi hade drygt 50 000 besökare förra året och bara vi kommer nära det, så kommer det bli ett nytt gästrekord.

"Tycker det är superhärligt"

ALV har förberett sig ordentligt inför årets höstlovsöppet och det kräver mycket insatser inför.

– Vi har hängt upp sex, sju kilometer ljusslingor, pyntat upp ett och ett halvt ton med grönsaker och har två fulla balvagnar med halmbalar.

Joacim Johansson uppskattar verkligen höstlovstiderna.

– Vi tycker att det är superhärligt. Det blir också en så blandad målgrupp av gäster. Vi har hela spektrat, allt från det lilla barnet till den seniora gästen, som kommer för marknadens skull. Det är riktigt häftigt att hålla öppet för en bredare grupp.