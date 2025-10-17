Först i Norden: Arla testar eldriven mjölkbil i Vimmerby

Arla testar just nu en eldriven mjölkbil i Vimmerby, den första i sitt slag i Norden. Foto: Pressbild

Bondeägda Arla testar just nu en eldriven mjölkbil i Vimmerby. Arla är därmed först i Norden med att köra 40 000-liters mjölktransporter helt elektriskt. – Elbilen ger chauffören en mycket god arbetsmiljö, säger Torbjörn Frisk, teamledare vid Arla i Vimmerby.

Under två veckor används den eldrivna dragbilen för mellantransporter av mjölk till mejerierna i Kalmar, Linköping och Jönköping. Släpvagnen är 16,8 meter lång och dragbilen är en Scania 45R. Chaufförerna är mycket positiva och beskriver fordonet som tyst, friktionsfritt och kraftfullt, skriver Arla i ett pressmeddelande.

– Elbilen ger chauffören en mycket god arbetsmiljö, säger Torbjörn Frisk, teamledare vid Arla i Vimmerby.

Testet beskriver Arla som ett viktigt steg i företagets arbete för att minska klimatpåverkan och nå klimatmålen till 2030.

Laddinfrastruktur är utmaningen

Den elektriska lösningen innebär något lägre lastkapacitet eftersom batterierna väger mer, men minskningen bedöms som hanterbar.

– Utmaningen framåt ligger i att bygga en effektiv laddinfrastruktur på mejerierna. Mjölkbilarna rullar dygnet runt, så laddningen måste ske under naturliga stopp och raster, säger Eric Wärnhem, fordonschef på Arla.

När Arla 2018 ställde om alla egna tunga transporter i Sverige till fossilfria drivmedel blev företaget först i landet med bedriften. I dag har kooperativet 21 ellastbilar och 80 biogaslastbilar. Resten av fordonsflottan körs på fossilfri biodiesel.