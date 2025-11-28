Mjölkpriset till bönderna sänks för fjärde månaden i rad

För fjärde månaden i rad sänks mjölkpriset till Arlabönderna. Det är till följd av snabbt ökande mjölkvolymer globalt och pressade råvarupriser.

Efter många månader med höjd ersättning till Arlabönderna är det andra tongångar nu. Priset som bönderna får betalt för konventionell mjölk i Arla sänks i december med 45,3 öre per kilo och det blir den fjärde sänkningen i rad.

Priset för den ekologiska mjölken förblir oförändrat. Det innebär att det så kallade a contopriset landar på 503,8 öre per kilo för konventionell mjölk och 706,5 öre per kilo för ekologisk.

Mjölkproduktionen ökar snabbt i stora delar av världen, betydligt snabbare än vad marknaden tidigare räknat med. Det pressar råvarupriserna i Europa och flera mejeriföretag har sänkt sina priser.

”Sverige och världen behöver mer mjölk på sikt. Vårt fokus är att ge Arlabönderna långsiktiga förutsättningar att fortsätta producera den mat som efterfrågas – även när marknaden svänger”, säger Cecilia Kocken, vd för Arla Sverige, i ett pressmeddelande.

Mjölkvolymerna fortsätter öka kraftigt, både globalt och inom EU, och samtidigt är efterfrågan från dagligvaruhandel och industrikunder stabil, vilket gör att marknaden har svårt att ta hand om all mjölk. Marknadspriserna pressas på grund av den stora tillgången på mjölk.