Tredje månaden i rad – mjölkpriset sänks till bönderna

Mjölkpriset till Arlabönderna sänks för tredje månaden i följd. Foto: Arkivbild

För tredje månaden i rad sänks mjölkpriset till Arlabönderna. Detta efter en lång tid av höjda priser.

Många månader i följd höjdes ersättningen till Arlabönderna. Nu är trenden den motsatta. Mjölkpriset sänks även i november och det blir den tredje sänkningen i rad.

Priset som bönderna får betalt för konventionell mjölk inom Arla sänks i november med 33,9 öre per kilo. Priset för den ekologiska mjölken förblir oförändrat.

Det innebär att det så kallade a contopriset landar på 549,1 öre per kilo för konventionell mjölk och 706,5 öre per kilo för ekologisk.

Det är gynnsamma produktionsförhållanden i flera länder som lett till större mjölkvolymer globalt och fallande priser.

– Just nu finns det mycket mjölk i världen, vilket pressar priserna på de internationella marknaderna. Samtidigt finns ett starkt underliggande behov av mer mjölk, eftersom både Sverige och världen behöver mer mejeriprodukter för att möta en stigande efterfrågan på näringsrik mat och hållbara livsmedel. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för att Arlabönderna ska kunna fortsätta producera mjölk varje dag, även när marknaden svänger, säger Cecilia Kocken, vd för Arla Sverige.

Arla har 7 600 mjölkbönder varav 1 900 i Sverige.