Flera nya chefer på Vimmerbyföretaget – som ökat volymerna

Jerker Sjöstrand är chef för Arlas pulverfabrik i Vimmerby, som nu bytt ett flertal chefer på kort tid. Foto: Johanna Karlsson

Arlas fabrik i Vimmerby har fått ett stort antal nya chefer. En form av kedjereaktion ligger bakom. – Det är ganska naturliga förändringar, säger fabrikschefen Jerker Sjöstrand.

Arlafabriken, som tornar upp sig strax intill riksväg 40 i utkanten av Vimmerby, har funnits i drygt 20 år. Den senaste tiden har ett stort antal nya chefer tillträtt på pulverfabriken.

– Det är ganska naturliga förändringar och en kedjereaktion kan man säga, berättar fabrikschefen Jerker Sjöstrand.

Kvalitetschefen Cecilia Brantemo har gått i pension och Cecilia Dahlgren har tagit över den rollen.

– Hon har landat in och tagit den rollen, så hon är chef för kvalitet, säkerhet, hälsa och miljö.

Martin Andersen, som tidigare var produktionschef, har fått en ny roll på ett annat företag i Danmark och lämnat Arla.

– Där tittade vi efter externa och interna kandidater och landade i att det bästa redan fanns hos oss.

Det var den tidigare underhållschefen Tommy Bogren som fick jobbet som ny produktionschef.

– Han har ett långt förflutet inom Arla som teknik- och underhållschef. Nu växlar han upp och tar rollen som produktionschef.

Flera har lång erfarenhet

Därmed uppstod en lucka gällande hans tidigare roll. Marcus Hederstedt har nu fått jobbet som teknik- och underhållschef. Han tillträdde den 1 augusti och jobbar med fabrikerna både i Vimmerby och Visby.

– Vi tittade både externt och internt och Marcus visade intresse för rollen och fick den i konkurrens med bra, externa kandidater. Vi ansåg att han var mest lämpad och han har också ett långt förflutet inom Arla. Han kommer hålla båda teknikavdelningarna tills en ersättare börjar i Visby.

I slutet av året kommer också Elisabeth Boström gå i pension från arbetet som "finance business partner" eller controller, om man så vill. Pär-Johan Fredén kommer att ta över den rollen.

– Pär-Johan fick möjligheten att ta över efter Elisabeth och han har redan börjat här, så de kommer köra en överlämning.

Jerker Sjöstrand kan med andra ord summera många chefsskiften på Arla i Vimmerby.

– Det har varit lyckade processer allihop. Vi har hyfsat långa överlämningsperioder för de flesta och vår nya Cecilia kommer också kunna ha kontakt med den tidigare Cecilia. Hon är villig att ställa upp för telefonsamtal.

Hur är det att hantera så många skiften på en kort period?

– Hade det varit fyra stycken externa kunde det ha blivit kämpigt, men Pär-Johan, Marcus och Tommy har redan lång erfarenhet av Arla, så transformeringen har gått ganska smidigt. Det är bara Cecilia som kommer utifrån och från en annan industri, så där blir det en lite längre period av att plocka upp vad som händer inom Arla, lära sig systemen och rapporteringsvägarna.

Positiv utveckling lokalt

Förändringarna har skett från den senare delen av 2024 och fram tills nu. Jerker Sjöstrand har själv inte varit ansvarig för pulverfabriken i Vimmerby särskilt länge och han är även chef för den i Visby.

Han ser positivt på utvecklingen här lokalt för Arla, som arbetar med mjölkpulver.

– I Vimmerby har volymerna vuxit under det här året. Vi har haft en stadig tillväxt med bra volymer och mer invägning. Produktionen av mjölk från bönderna har ökat och vi får en större andel av det. Det som inte går till vanlig drickmjölk, kvarg, ost eller yoghurt kommer till oss.

Vilken är er största marknad numera?

– Det är samma som tidigare. En av våra största kunder ligger i Oman, sedan är det en fallande skala med olika kunder. Vi levererar mycket till Europa och Sverige också.

Ska bli 115 medarbetare

I nuläget är man drygt 110 medarbetare och inom kort, när organisationen satt sig, väntas man vara 115.

– Vi har några tjänster på väg in. Sista halvåret har vi utökat vår organisation med skiftgående mekaniker med fem personer. Vi håller också på att utöka med en del processoperatörer, från fem till sex per skift, för att stadiggöra vår gång ytterligare. Det har ökat gradvis sedan tidigt 2024 och vi har nog plussat på med ett tiotal personer total.

Är avsikten att fortsätta rekrytera den närmaste tiden?

– Just nu har vi ingen tjänst ledig på personalsidan och det mesta är tillsatt. Det lär bli en mer naturlig rotation nu framåt.

Arla har investerat mycket i fabriken i Vimmerby de senaste åren. 2021 inleddes ett arbete med energipartnern Adven och lagom till 20-årsjubileumet var den i mål.

– Vi har investerat ganska häftigt här nu i många år. Nu fokuserar vi på att utbilda folk internt och olika typer av investeringar för att minska vår energi- och vattenförbrukning. Det ska göra processen ännu mer effektiv och vi tittar även på andra typer av investeringar för att minska risken för bränder i anläggningen och så vidare.

Fram till 2030 ska Arla, inom koncernen, sänka vattenförbrukningen med 20 procent.

– Det är avsikten och därför kommer det vara stort fokus på konsumtionen av vatten. Det blir nästa stora del som kommer.