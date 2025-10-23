SOCIALTJÄNSTEN BEKRÄFTAR: MEDARBETARE ÄR AVSTÄNGDA

Socialtjänsten i Vimmerby kommenterar nu situationen på Borghaga. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Tidigare under torsdagen avslöjade vår tidning att flera medarbetare vid vård- och omsorgsboendet Borghaga har stängts av. I ett brev har nu socialförvaltningen informerat personal och anhöriga.

Flera medarbetare på äldreboendet Borghaga i Vimmerby har stängts av under utredning. Det kunde vår tidning avslöja tidigare under torsdagsförmiddagen.

Då ville Veronica Holmstedt, verksamhetschef för kommunens vård- och omsorgsboenden, inte kommentera ärendet, utan hoppades kunna göra det under fredagen.

Nu har dock socialtjänsten lämnat en kortfattad information om situationen på Borghaga till berörda medarbetare, information som vi har tagit del av. Anhöriga till berörda äldre på boendet har fått samma information via telefonsamtal.

Ingen arbetsrättslig disciplinåtgärd

I brevet skriver man bland annat att socialförvaltningens ledning genom samtal och avvikelser har fått indikationer på att några medarbetare inom vård- och omsorgsboendet Borghaga kan ha brustit i sitt bemötande och arbetssätt. De berörda ska vara informerade om detta.

”Socialförvaltningens högsta prioritet är att säkerställa att de boende får en god omsorg och vård. För att utreda den aktuella situationen har socialförvaltningen därför valt att stänga av några medarbetare”, skriver man.

Avstängningen uppges inte vara någon arbetsrättslig disciplinåtgärd, utan ett sätt att under utredningen säkra ”en god vård och omsorg för de boende”.

