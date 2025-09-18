Nytt krislarm om Stångådalsbanan: "Krävs att staten tar sitt ansvar"

"Vi vill uttrycka vår oro". Så inleder Peter Wretlund (S) och Carl-Wiktor Svensson (KD) en skrivelse till infrastrukturminister Andreas Carlson (KD).

Oron gäller den eviga frågan om Stångådalsbanan. Nu har kollektivnämndens två tyngsta pjäser, ordförande Peter Wretlund (S) och vice ordförande Carl-Wiktor Svensson (KD), vänt sig till infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) och Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana.

Bland annat uttrycker man oro över att Trafikverket ännu inte har lämnat besked om statsbidraget för tågtrafiken på Stångådalsbanan inför tidtabellsskiftet i december 2025.

– Stångådalsbanan är en livsnerv för Kalmar län. Den binder samman våra kommuner, möjliggör pendling och stärker arbetsmarknaden. Men bristerna i banans standard riskerar att underminera både tillförlitlighet och utveckling. Därför krävs nu att staten tar sitt ansvar och skjuter till de medel som behövs, säger Peter Wretlund (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Kan gå miste om statsbidrag i miljonklassen

I skrivelsen lyfter man det akuta behovet av statligt stöd för att åtgärda bristerna på banan. Regionen framhåller också i skrivelsen att en fungerande bana är avgörande för ett hållbart resande, den gröna omställningen och för hela Sydosts utveckling.

– Vi kan inte fortsätta att ha ett lapptäcke av tillfälliga åtgärder. Det krävs långsiktiga investeringar i infrastrukturen. Kalmar län ska inte stå tillbaka för att andra delar av landet prioriteras. Här behövs en tydlig nationell satsning och det är det som vi nu önskar från ansvarig minister, säger Peter Wretlund.

Region Kalmar län skulle, vid ett negativt besked, kunna gå miste om 18,4 miljoner i statsbidrag.