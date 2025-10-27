Efter stora kritiken – nu kan omstridda peth-testerna försvinna

Nu föreslår Transportstyrelsen förändringar i de medicinska kraven för körkort. De omstridda peth-testerna ska inte längre ligga till grund för återkallande av körkort. Förslaget ska nu ut på remiss.

I våras blev rubrikerna stora och många sedan ett antal personer fått sina körkort indragna på grund av minst två förhöjda peth-tester. Ett blodprov som används för att mäta en persons alkoholkonsumtion över ett antal veckor och som kan visa på överdriven alkoholkonsumtion.

Reaktionerna var starka kring detta och Transportstyrelsen föreslår nu en förändring i regelverket. Enligt det nya förslaget nu andra alkoholdiagnoser än beroende inte längre ses som en grund för återkallande av körkort, vilket innebär att förhöjda peth-värden inte enskilt kan göra att körkortet dras in.

– Vi har jobbat länge med att förtydliga föreskrifterna och vi har lyssnat på de starka reaktionerna som varit kring peth-proverna. Vi har gjort en internationell jämförelse samt en fördjupad vetenskaplig studie och resultatet är att vi inte har hittat något som kopplar ihop de mildare diagnoserna och bilkörning, säger Katarina Norén, enhetschef på Transportstyrelsen, till TT.

Ska ut på remiss

Regelverket i dagsläget gör att ett körkort kan återkallas om en person har ett alkoholberoende, alkoholmissbruk eller ett alkoholbruk som ur medicinsk synpunkt kan ses som skadligt och inte är tillfälligt. De två sistnämnda är så kallade svenska särkrav och är mer långtgående än reglerna som finns i EU:s körkortsdirektiv.

– Vår bedömning är att vi kan genomföra förändringarna i reglerna utan att riskera trafiksäkerheten. Vårt förslag innebär att reglerna underlättar för vården, blir modernare, enklare och anpassas till den kravnivå som EU:s medlemsstater har kommit överens om, säger Katarina Norén, enhetschef på Transportstyrelsen.

Peth-tester kommer dock fortsatt användas av läkare för att kunna fastställa nykterhet hos körkortsinnehavare som har en alkoholberoendediagnos. Läkare kommer även att ha en generell anmälningsplikt om de bedömer att en person är medicinskt olämplig som förare.

– Om en läkare gör bedömningen att du är olämplig som förare ska han eller hon meddela oss på Transportstyrelsen. Denna generella regel kvarstår. Vi menar att med detta förslag kan fler få behålla sitt körkort och vi har ändå möjlighet att hindra de personer som kan utgöra en allvarlig trafiksäkerhetsrisk, säger Katarina Norén.

Förslaget ska nu ut på remiss och regeländringarna bedöms kunna träda i kraft i mitten av januari nästa år.