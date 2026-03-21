21 mars 2026
LISTA: Hög notering av återkallade körkort i länet under fjolåret

994 personer i Kalmar län fick körkortet återkallat under 2025.

NYHETER 21 mars 2026 16.00

Transportstyrelsen fattade beslut om att återkalla 994 körkort i Kalmar län under fjolåret. Det är en ökning med 2,4 procent i jämförelse med 2024 då det skedde 971 återkallelser. Det är också den högsta noteringen på flera år. 

994 gånger fattade Transportstyrelsen beslut om körkortsåterkallelse för personer i Kalmar län 2025, vilket motsvarar en ökning med 2,4 procent i jämförelse med föregående år när 971 körkort återkallades.

I vanlig ordning är den dominerande orsaken någon form av allvarlig trafikförseelse som fortkörning. Antalet körkort som återkallades i denna kategori i länet var 434, det vill säga knappt hälften av körkortsåterkallelserna.

Antalet återkallelser på grund av rattfylleri eller drograttfylleri står för en stor minskning, från 218 återkallelser 2024 till 175 återkallelser 2025.

Antalet återkallade körkort på grund av medicinska skäl minskar från 204 återkallelser 2024 till 187 återkallelser 2025. Det har dock skett en ökning från 82 till 107 vad gäller körkortsinnehavare som inte kommit in med nödvändiga läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov.  

”Antalet körkortsåterkallelser på grund av allvarliga trafikförseelser ökar. Det handlar vanligtvis om grova fortkörningar men kan också bero på exempelvis att man kört mot rött ljus eller inte hållit tillräcklig avstånd till framförvarande fordon”, säger Benny Carlstedt-Duke, verksamhetsspecialist på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Fakta

Återkallade körkort i Kalmar län 2025 per återkallelsepunkt (2024 inom parentes):

Rattfylleri eller drograttfylleri: 175 (218)

Smitning: 17 (14)

Flera mindre överträdelser: 67 (51)

Väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning: 434 (414)

Opålitlighet i nykterhetshänseende: 53 (43)

Allmän brottslighet: 9 (7)

Medicinska skäl: 187 (204)

Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov: 107 (82)

* Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

