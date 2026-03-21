LISTA: Hög notering av återkallade körkort i länet under fjolåret

994 gånger fattade Transportstyrelsen beslut om körkortsåterkallelse för personer i Kalmar län 2025, vilket motsvarar en ökning med 2,4 procent i jämförelse med föregående år när 971 körkort återkallades.

I vanlig ordning är den dominerande orsaken någon form av allvarlig trafikförseelse som fortkörning. Antalet körkort som återkallades i denna kategori i länet var 434, det vill säga knappt hälften av körkortsåterkallelserna.

Antalet återkallelser på grund av rattfylleri eller drograttfylleri står för en stor minskning, från 218 återkallelser 2024 till 175 återkallelser 2025.

Antalet återkallade körkort på grund av medicinska skäl minskar från 204 återkallelser 2024 till 187 återkallelser 2025. Det har dock skett en ökning från 82 till 107 vad gäller körkortsinnehavare som inte kommit in med nödvändiga läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov.

”Antalet körkortsåterkallelser på grund av allvarliga trafikförseelser ökar. Det handlar vanligtvis om grova fortkörningar men kan också bero på exempelvis att man kört mot rött ljus eller inte hållit tillräcklig avstånd till framförvarande fordon”, säger Benny Carlstedt-Duke, verksamhetsspecialist på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.