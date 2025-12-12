Nu väntar intensiv trafikhelg – så många skadades i länet förra året

Jul- och nyårshelgen är en intensiv trafikhelg på landets vägar. Mellan den 20 december och 12 januari omkommer i genomsnitt tio personer och nästan 3 000 skadas varje år. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen.

Stora resdagar brukar vara 21-22 december, 27 december samt 4-5 januari. I år infaller julafton på en onsdag, vilket ger möjligheten att sprida ut resandet över flera dagar, meddelar Transportstyelsen.

"Det kan minska trycket på vägarna och därmed risken för olyckor", skriver man.

Under förra jul- och nyårshelgen omkom tolv personer och nästan 3 000 skadades. Många olyckor inträffade på isiga eller snöiga vägar och en stor andel av de skadade var fotgängare som halkade.

– Vinterväglag kräver extra försiktighet. Kör i rätt hastighet, håll ordentligt avstånd och använd gärna broddar och reflexer som fotgängare, säger Khabat Amin, statistiker och trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.

Så såg det ut i Kalmar län

I Kalmar län var antalet skadade i trafiken under den senaste jul- och nyårshelgen 106 personer. I grannlänet Östergötland var det 168. Värst i Sverige var Stockholms län 672 personer.

Enligt Transportstyrelsens siffror var det ingen som dog i jul- och nyårstrafiken i Kalmar län förra året. Det värsta året sedan åtminstone 2003 var 2018, då fem personer omkom i trafiken.

Transportstyrelsens råd för den som ska ge sig ut i vintertrafiken är att starta resan i god tid och räkna med att det tar längre tid än vanligt, planera sin färdväg, vara utvilad, titta på väderprognoserna och aldrig köra onykter. Uppenbara självklarheter som att hålla hastighetsgränsen, ha bälte, hålla avstånd och inte rattsurfa, tipsar man också om.