Företaget öppnar popup-butik i tom centrumlokal

Svenska Hem Materialmännen öppnar popup-butik med fokus på inredning i tomma lokalen i Halldenska huset i Vimmerby. Jennie Hassinen berättar att butiken är endast öppen i dag och i morgon och grejerna skickas därefter tillbaka till butiken i Eksjö. Foto: Ossian Mathiasson

Svenska Hem Materialmännen har öppnat en popup-butik i Halldenska huset i centrala Vimmerby. – Vi håller öppet i dag och i morgon och gör det med anledning av Tjejkvällen som är i morgon, säger Jennie Hassinen, Vimmerbybon som är platschef på Materialmännen i Eksjö.

Den välkända butiksfastigheten på Storgatan 33 i Vimmerby, där både Rosins och Skinpunks har hållit till, har stått tom sedan i våras.

I dag gick det att notera liv och rörelse i den tomma butikslokalen igen. Svenska Hem Materialmännen har nämligen öppnat en popup-butik i lokalen och håller öppet i dag och i morgon.

– Man kan säga att vi gör det till förmån för Tjejkvällen som är i morgon, säger Jennie Hassinen.

Grejerna som har fyllt butikslokalen är hämtade från Materialmännens butik i Eksjö där Jennie Hassinen är platschef.

– Vi på Materialmännen hyr tillfälligt den här lokalen i Vimmerby för att visa upp vad vi har och vi ser positivt på att få vår inredning på en lite mindre yta. Nere på Materialmännen är det så stora ytor så det kan vara att små saker försvinner i de stora lokalerna. Vi vill på det här sättet visa vad vi har och det är fokus på inredning, säger Jennie Hassinen.

Håller bara öppet i två dagar

Popup-butiken är öppen onsdag och torsdag och grejerna plockas därefter ihop och skickas tillbaka till Materialmännen i Eksjö. Det är inte aktuellt att ha centrumbutiken öppen efter de två dagarna.

– Alla som kommer in säger väl att de vill det, men det finns ingen tanke på det och inget som är planerat. Vi öppnar popup-butiker vid speciella tillfällen för att visa upp sig i marknadsföringssyfte.

Vad har du fått för reaktioner i dag?

– Alla som kommer in säger att det är något som vi borde ha hela tiden och det får vi oftast höra när vi gör sådana här grejer. När det till exempel är julmarknad i Eksjö och det kommer ungefär 30 000 personer på två dagar gör vi exakt samma sak med att hyra en ledig lokal och öppna en popup-butik med julgrejer. Vi ska ha en popup-butik i Eksjö med julgrejer i december.