TVISTEN INTE ÖVER – STATEN ÖVERKLAGAR ALV-DOMEN

Staten har nu överklagat domen som var till ALV:s fördel till hovrätten. Foto: Arkivbild

I lördags slog Astrid Lindgrens Värld till med ett nytt besöksrekord. Samtidigt ska man snart upp i rätten igen. Staten har nämligen överklagat domen från tingsrätten. – Det är ingen större skräll, säger vd Joacim Johansson.

Häromdagen kunde Astrid Lindgrens Värld sätta champagnen på kylning. Dagens Vimmerby var med på plats i parken när rekordgästerna – en familj från Linköping – klev in genom grindarna i parken och satte det nya rekordet.

Det tidigare från 2019, som var på 537 127 besökare, hade då utraderats. Totalt landade ALV in på 545 650 besökare den här säsongen. Även för höstlovet enskilt sett blev det rekord. Ifjol var det 50 390 gäster och i år blev det 54 799 gäster.

Parkens vd Joacim Johansson var förstås överväldigad i lördags, men nu är blicken redan riktad mot framtiden.

– Det riktigt långsiktiga, som vi haft inom företaget länge, är 750 000 besökare. Men vi får börja med att sätta 600 000 först. Det tar nog sin tid med tanke på hur många år det tog att komma över en halv miljon. Det här är tredje året över 500 000 besökare och det är som jag sagt tidigare det nya normala. Nu riktar vi in oss på 600 000 och det kanske är realistiskt inom en femårsperiod, säger Joacim Johansson.

Staten har överklagat

Något som kanske inte är lika roligt för ALV är att staten har överklagat Stockholms tingsrätts dom från i somras. Staten dömdes att betala skadestånd till ALV efter pandemistängningen 2020 med drygt 28,4 miljoner kronor.

ALV valde först att driva ett skadeståndskrav på närmare 52 miljoner till Justitiekanslern, men JK ansåg att frågan borde prövas i domstol i stället.

Efter en lång process kom tingsrättens dom i början av juni och då slog man fast att polisens bedömning markant avvek från en normalstyrd rättstillämpning och att det var fråga om en uppenbart felaktig sådan.

"Det är genom deras uppgifter visat att ALV:s teaterföreställningar, som var den huvudsakliga delen av verksamheten, inte kunde bedrivas på grund av polismyndighetens beslut", skrev man i domen.

Annons:

Avgörs i mars 2026

Utöver skadeståndet dömdes staten att ersätta ALV för rättegångskostnader med drygt 2,2 miljoner. Skadeståndet i domen reducerades motsvarande de två stöd som Astrid Lindgrens Värld fick efter pandemin. Det handlade om cirka 21 miljoner kronor.

– Domen är precis det vi har sagt ända sedan 2020 när polisen stängde oss felaktigt. Domen går i linje med hur det faktiskt är. Det handlar inte om hur vi tycker, utan hur det är. Man kunde inte räkna samman det här som en allmän sammankomst och det är helt utefter det vi sagt är rätt och riktigt, var Joacim Johanssons svar där i början av juni.

Staten har dock valt att överklaga domen. Ärendet ska nu upp på nytt och avgöras i Svea hovrätt i mitten av mars 2026.

– Det är ingen skräll på något sätt. Vi har förberett oss för det. Jag har egentligen ingen mer kommentar än att vi i någon form tycker att det är tråkigt utifrån att domen var så tydlig i formuleringen kring att det var ett så stort felaktigt beslut. De förpliktigades att betala ett skadestånd, men nu har de överklagat det och vi får förhålla oss till det, säger Joacim Johansson.

"Orolig är jag kanske inte"

Hovrätten kommer nu att titta och lyssna på förhandlingarna som var i tingsrätten.

– Det är inte så att samma vittnen ska dit igen, utan man går på det inspelade materialet. Inget nytt tillförs, utan de kommer göra en bedömning av samma material som senast.

ALV:s ombud räknar med att det kommer ta cirka fyra veckor innan dom i hovrätten kommer.

– Så det blir väl slutet på april.

Men även om Vimmerbys flaggskepp får rätt även i hovrätten är det inte säkert att historien har gått i mål. I sådana fall kan staten försöka få prövningstillstånd i Högsta domstolen, HD.

– Man ska inte gå händelserna i förväg, men om domen är till vår fördel så kan de försöka överklaga till HD. Det får vi se. Vi tycker inte att det ska prövas, men de kan försöka överklaga det dit också. Vi får se vilken riktning det går.

Känner du dig orolig för att hovrätten ska riva upp tingsrättens dom?

– Risken finns alltid, men orolig är jag kanske inte. Jag kanske kan jämföra det med känslan man har de där första veckorna i juli, innan man vet hur säsongen ska bli. Det är nya domare som ska titta på materialet, men våra ombud säger att de sällan sett en så välskriven dom tidigare, så våra odds borde kännas starka även där.

"Konstigt att det ska behöva ta fem år"

Någon utbetalning kommer inte Astrid Lindgrens Värld få förrän saken blivit prövad i hovrätten.

– Även om tingsrättens dom just nu gäller tills det har prövats i hovrätten, så får vi inget utbetalt förrän det har hanterats i hovrätten. Ett halvår till kanske inte är något som påverkar eller förändrar något, men man kan tycka att det är konstigt att det ska behöva ta fem år. Vi hade en dialog med JK tidigt och försökte komma överens om skadeståndsnivån. De ville att det skulle prövas och jag kan väl tycka att det här har tagit väldigt lång tid.

HÄR kan du läsa mer om tingsrättsdomen och HÄR hur Joacim Johansson tänkte vid det beskedet.