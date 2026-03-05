CHEFEN BEKRÄFTAR: KOMMUNAL TJÄNSTEMAN UTKÖPT

Trafikingenjören Maria Åkerö har blivit utköpt, enligt uppgifter till vår tidning. Foto: Simon Henriksson

Enligt trovärdiga uppgifter till Dagens Vimmerby har kommunens köpt ut trafikingenjören Maria Åkerö. Under eftermiddagen bekräftade samhällsbyggnadschefen Ricard Carlenius att det gjorts en överenskommelse.

Uppgifter till DV gör gällande att Maria Åkerö köpts ut från sin anställning som trafikingenjör. Åkerö har suttit på posten i nästan exakt tio år. Vad som ligger bakom uppgörelsen är oklart. Hur uppgörelsen ser ut mellan parterna i detalj är också okänt.

– Det är inget jag kan kommentera just nu, men jag kanske kan återkomma när jag fått mer information, sa samhällsbyggnadschefen Ricard Carlenius före lunch.

När vi pratar med honom igen under eftermiddagen bekräftar han våra uppgifter.

– Jag kan bekräfta att det gjorts en överenskommelse, i övrigt vill jag inte kommentera ett enskilt personalärende. Jag tycker att det saknar allmänintresse.

Är det någon särskild händelse som ligger bakom det här beslutet?

– Jag kommer inte att kommentera ett enskilt personalärende.

Är du nöjd med lösningen?

– Jag kommer svara likadant på alla frågor.

Vad innebär överenskommelsen ekonomiskt?

– Jag kommenterar inte det.

Jag tänker att det måste vara en offentlig uppgift?

– Om den är det så får ni begära ut den som allmän handling.

Fotnot: Vi begärde ut överenskommelsen tidigare under dagen, men ännu utan återkoppling.

Vi har sökt Maria Åkerö, men utan resultat.

Vet du mer? Tipsa oss på redaktion@dagensvimmerby.se.