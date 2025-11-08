08 november 2025
SUPERLIVE: HÄR FÅR DU DET SENASTE FRÅN KÅSAN

Novemberkåsan kan vara en riktigt grisig historia. Foto: Micael Rundberg

SUPERLIVE: HÄR FÅR DU DET SENASTE FRÅN KÅSAN

MOTOR 08 november 2025 05.00

Bara ett par år senare är Novemberkåsan tillbaka i Vimmerby. Dagens Vimmerby tänker ge er allt vi bara kan från endurofesten. Därför har vi plockat in Linus Johansson naturligtvis och satt honom bakom tangenterna.

Här nedan kan ni hänga med under kåsapartyt här i Vimmerbyskogarna.

