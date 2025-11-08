SUPERLIVE: HÄR FÅR DU DET SENASTE FRÅN KÅSAN

Annons:
Novemberkåsan kan vara en riktigt grisig historia.
Foto: Micael Rundberg
Bara ett par år senare är Novemberkåsan tillbaka i Vimmerby. Dagens Vimmerby tänker ge er allt vi bara kan från endurofesten. Därför har vi plockat in Linus Johansson naturligtvis och satt honom bakom tangenterna.
Här nedan kan ni hänga med under kåsapartyt här i Vimmerbyskogarna.
Simon Henriksson
simon.henriksson@dagensvimmerby.se
076 815 45 71
Taggar i artikel
Kommentera
Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.
Annons