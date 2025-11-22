22 november 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Föreningen inleder vintersäsongen –

Vintersäsongen inleds med extratåg från Västervik till julmarknaden i Ankarsrum. Foto: Tjustbygdens Järnvägsförening

Föreningen inleder vintersäsongen – "Blir intensiv"

NYHETER 22 november 2025 10.00

Tjustbygdens Järnvägsförening påbörjar sin vintersäsong på smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik.
– Den blir intensiv, säger föreningens Peter Heller.

Annons:

I morgon söndag inleder föreningen sin vintersäsong. Peter Heller kan konstatera att mycket är att vänta.

– Under veckorna fram till jul har Tjustbygdens Järnvägsförening 18 inplanerade trafikdagar på den byggnadsminnesförklarade järnvägen, så vintersäsongen blir intensiv, uppger han i ett pressmeddelande.

Det har blivit lite av en tradition för föreningen att köra sina klassiska gul-orange rälsbussar från 1950-talet till julmarknaden i Ankarsrum. Så vintersäsongen inleds med extratåg från Västervik.

– När Ankarsrums Orienteringsklubb frågade om vi ville köra i år också svarade vi självklart ja.

Mycket snö ger mer arbete

Längre fram i advent kommer även de populära tomtetågen tillbaka. Lördagen den 6 december går tåget mellan Hultsfred och Vena och mellan Västervik och Verkebäck kör man 13-14 december. I både Vena och Verkebäck serveras fika och som tidigare år går det bra att lämna sin önskelista till tomten.

De allra flesta turerna går annars till värdshuset Gröna Tuppen i Fårhult, som har öppet för julbord i advent.

– Det är roligt att kunna visa upp järnvägen året runt, och inte bara under sommaren, även om det kan bli mer arbete om det blir mycket snö, säger Peter Keller.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagensvimmerby.se

073 848 65 05

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Nytt initiativ lockar unga från hela landet – "Någon måste vara först"
Extra nattåg på Smalspåret efter Visfestivalen även i år
Då börjar tågen rulla på Smalspåret för året
En av de viktigaste trafikdagarna är här – "Kör med i stort sett alla våra fordon"
40 år sedan sista SJ-tåget på banan – "Inte varit en spikrak väg"

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt