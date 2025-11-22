Föreningen inleder vintersäsongen – "Blir intensiv"

Vintersäsongen inleds med extratåg från Västervik till julmarknaden i Ankarsrum. Foto: Tjustbygdens Järnvägsförening

Tjustbygdens Järnvägsförening påbörjar sin vintersäsong på smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik. – Den blir intensiv, säger föreningens Peter Heller.

I morgon söndag inleder föreningen sin vintersäsong. Peter Heller kan konstatera att mycket är att vänta.

– Under veckorna fram till jul har Tjustbygdens Järnvägsförening 18 inplanerade trafikdagar på den byggnadsminnesförklarade järnvägen, så vintersäsongen blir intensiv, uppger han i ett pressmeddelande.

Det har blivit lite av en tradition för föreningen att köra sina klassiska gul-orange rälsbussar från 1950-talet till julmarknaden i Ankarsrum. Så vintersäsongen inleds med extratåg från Västervik.

– När Ankarsrums Orienteringsklubb frågade om vi ville köra i år också svarade vi självklart ja.

Mycket snö ger mer arbete

Längre fram i advent kommer även de populära tomtetågen tillbaka. Lördagen den 6 december går tåget mellan Hultsfred och Vena och mellan Västervik och Verkebäck kör man 13-14 december. I både Vena och Verkebäck serveras fika och som tidigare år går det bra att lämna sin önskelista till tomten.

De allra flesta turerna går annars till värdshuset Gröna Tuppen i Fårhult, som har öppet för julbord i advent.

– Det är roligt att kunna visa upp järnvägen året runt, och inte bara under sommaren, även om det kan bli mer arbete om det blir mycket snö, säger Peter Keller.