Hundratal kärl kunde inte tömmas – här är renhållningschefens vädjan till fastighetsägare

Ett hundratal kärl kunde inte tömmas efter snöfallet. Nu har VEMAB:s renhållningschef en vädjan till fastighetsägarna.

Från ingenstans kom vintern och gav oss en rejäl snösmocka. Det här påverkar förstås renhållningen liksom mycket annat. Daniel Johansson är renhållningschef på Vimmerby Energi- och Miljö AB har en tydlig uppmaning och vädjan.

– Nu är vi inne i perioden med återkommande vinterväglag. Det är tuffa förhållanden och vår entreprenör får kämpa hårt. Vi är jättetacksamma när fastighetsägare skottar och sandar kring sina kärl, och även ser till att locket är snöfritt den dagen man har hämtning. Kan man ta bort eventuella vallar är det också jättebra, säger han.

Renhållningschefen säger att ett hundratal kärl inte kunde tömmas efter snökaoset.

– Det räcker med en sådan här dag som vi haft nu. Vi får omplanera nu för att kunna tömma dem och en sådan här dag märks i vår kundtjänst. Därför är vi jättetacksamma för hjälpen vi kan få och om vi vår entreprenör får så bra förutsättningar som möjligt.

Nu blir det förseningar?

– Vårt mål är att vara på noll igen på måndag. Stabiliserar det sig och blir kallt, så blir det bra. Blir det varmt nu så får vi ju halka i några dagar, men vi är i den perioden nu. Det är vinter.