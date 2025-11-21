Kåserikvällen om handelsstaden i Vimmerby blev mycket välbesökt

Det blev en kåserikväll om Vimmerby som handelsstad med Mikael Sandström och Peter Danielsson i torsdags. Foto: Stefan Härnström

I torsdags höll hembygdskonsulenten Peter Danielsson kåserikväll på rådhuset i Vimmerby. En mycket välbesökt kväll dessutom. Näringslivsprofilen Mikael Sandström var först tveksam till hur många som skulle ge sig ut i snön för att lyssna men det blev en fullsatt sal av åhörare som kom för att lyssna på och prata om hur Vimmerby växte som handelsplats från sen vikingatid till nutid.

Kvällen inleddes med att Mikael Sandström berättade om kvällens samarrangemang av Bevara Vimmerby och Vimmerby Hembygdsförening.

Enligt Danielsson finns det olika teorier om hur samhällena började växa under sen vikingatid och under första delen av medeltiden – spridandet av kristendom, läge och lokala varor och tillgångar var faktorer.

För Vimmerby var läget utmärkt; Sevede härad mellan Linköping och Kalmar. Två viktiga platser under medeltiden då kungamakten växte och monarkerna kunde använda stadsrättigheter som ett sätt att få intäkter och inflytande.

Det historiska kåseriet gjorde nedslag i olika tidpunkter som var viktiga för Vimmerby som marknads- och handelsplats. Som när Karl IX återgav stadsrättigheterna 1604, Vimmerbytenn som började nämnas på tidigt 1700-tal eller småbutiksdöden på 1950-talet när svenskarna började ta bilen för att åka och storhandla i traktens centralort.

Hyllade kundservicen i Vimmerby

Sett i nutid anser Peter Danielsson att Vimmerby klarat butiksdöden bättre än även större orter:

– I Oskarshamn är det dött, där finns ingen bokhandel. Folk säger "vi köper våra böcker... på Bokus".

Hans personliga upplevelser av den unika kundservice han fått när han köpt allt från bil till hatt i Vimmerby såg han som jätteviktigt att förvalta.

Men visst har Vimmerby utmaningar för att fortsätta vara en mötes- och handelsplats. Under kvällen talades det även om framtiden. Enligt Mikael Sandström behöver man få turisterna att spendera mer tid i själva staden. När många säger att de varit i Vimmerby betyder det att de spenderat besöket på ALV, många upplever inte staden eller handlar där:

– Vimmerby har ju förlorat en hel del butiker men det är inte bara Vimmerby utan det är ju en sjuka eller tendens i alla mindre städer. Så vi är inte unika men kanske skulle vi kunna bli unika på det sättet att vi kanske kan få det att vända. Se till att vi inte går samma öde till mötes som många andra.

De fem K:na

Samverkan mellan olika aktörer ser Sandström som lösningen på hur stadens handel ska överleva och kanske kunna växa i framtiden:

– Vi brukar tala om de fem K:na; Kommun, Kommers, Kåkar, Kultur, Krogar som måste samarbeta. Därför känns det extra bra att kommunen nu, även om det är i elfte timmen, tar tag i det här med marknaden. Vi har haft marknader här i 500 år, att det skulle ta slut för ett ointresse ifrån stadens sida vore inte bra. Därför är jag glad att de, åtminstone tillsvidare, har tagit in Bo Palmér igen som en övergångslösning så att vi kan fortsätta den här marknadsverksamheten.