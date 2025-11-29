Läkemedelsautomater i hemtjänsten ny satsning: "Kallar dem för Anna och Sture"

Digitaliseringen inom vården fortsätter. Kommunen har nu infört läkemedelsautomater inom hemtjänsten. Det hjälper den som behöver stöd att ta sina läkemedel vid rätt tidpunkt. – Många som fått sina automater namnger dem och kallar dem för Anna, Sture och allt möjligt, säger nämndens ordförande Eva Berglund (S).

Under hela våren har socialförvaltningen planerat för att införa läkemedelsautomater inom hemtjänsten. Nu under hösten har det införts.

– Under hösten har ett breddinförande skett. I grunden arbetar vi med digitalt först vilket innebär att insatser som kan ges eller fås digitalt sker digitalt. Alla våra brukare som har insats genom kommunal primärvård i form av läkemedelshantering har bedömts gemensamt av sjuksköterska och hemtjänst om man kan ha en läkemedelsautomat, säger hemtjänstchefen Hanna Revelj Westrin.

En digital läkemedelsautomat beskrivs vara ett bra alternativ för personer som behöver stöd för att ta sina läkemedel vid rätt tidpunkt. Den förvarar läkemedel på ett säkert sätt och fungerar som ett låst medicinskåp. Automaten påminner varje gång det är dags att ta läkemedel och matar ut rätt dospåse.

– De här laddas med två veckors medicinrullar och så talar automaten om när det är dags att ta sin medicin. Nu utvärderas det från person till person om man har möjlighet att använda sig av en automat. Flera som fått sina automater har namngett dem och kallar dem för Anna, Sture och allt möjligt, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

"Rätt så tryggt"

Brukaren får en egen läkemedelsautomat hemma och det måste finnas ett eluttag i närheten som den ska vara ansluten till. När det sedan är dags för att ta medicinen meddelar automaten det genom att tala, blinka med ljus och visa ett meddelande på skärmen.

– Det kommer en röst som säger att det är dags att ta sin medicin och då ska man trycka på en stor, grön knapp på framsidan. Sedan kommer dosen ut. Automaten tjatar om man inte tar medicinen och efter en viss tid går det larm till personalen. Jag känner att det är rätt så tryggt. Många tycker att det är jätteskönt. Personal behöver inte komma bara för att ge en påse med medicin, utan det är dosförpackat i påsar, säger Berglund.

Försöker någon obehörig få tag på läkemedel larmar automaten också till hemtjänstens personal. Ska man resa bort finns det också möjlighet att planera för en så kallad "resedos".

– Hela omställningen under året har fungerat väl och i god samverkan mellan alla inblandade professioner. Fortsatt arbete efter breddinförandet är att alla som får ett behov av läkemedelshantering som har kommunal primärvård kommer att få det via en läkemedelsautomat, säger Hanna Revelj Westrin.

"Personalen kan göra annat"

Eva Berglund (S) tror aldrig att det kommer gå att använda den här automaten fullt ut.

– Vi håller på att få ut dem nu område för område. Där det inte har fungerat har man tagit tillbaka dem och alla kommer kanske inte kunna använda det, men jag tror att många klarar av det. Sedan kommer det alltid finnas människor som behöver den personliga kontakten.

Antalet hemtjänsttimmar har ökat ordentligt sett över en längre tidsperiod och på sikt ser kommunen det här som en möjlighet att inte tvingas anställa.

– Vi kommer inte minska personalen, men personalen kan göra annat än att lämna över en medicinpåse. Någon stor besparing kommer det inte bli, men vi kanske inte behöver öka antalet medarbetare på sikt.

Hemtjänstchefen ser potentiellt fler sådana här robotlösningar i framtiden.

– Vi bevakar och utvecklar ständigt nya lösningar för att ligga i framkant kring digitala möjligheter för våra insatser till medborgare, säger Hanna Revelj Westrin.