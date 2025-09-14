Nej till att jobba 80 procent med bibehållen lön – men kanske inte för evigt

Kommunstyrelsen säger nej till medborgarförslaget om att låta omsorgspersonalen jobba 80 procent med bibehållen lön. Men den rödgröna majoriteten tror på en fortsatt diskussion. – Det är ett jättebra förslag, säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S).

Det var i våras som hemtjänstgruppen i Tuna lämnade in ett medborgarförslag om att låta kommunens anställda jobba 80 procent med bibehållen lön.

Enligt förslaget ville man förbättra arbetsmiljön, öka produktiviteten och stärka engagemanget i arbetet genom förändringen.

– Det här handlar om att vi vill värna om vår arbetsmiljö. Efter det här med elvatimmarsdygnsvila känner vi oss mer trötta och mer slitna, berättade Malin Torstensson.

– Vi jobbar varannan helg och det finns ingen ork kvar. Det är stor skillnad mot tidigare när vi jobbade två av fem helger, sa Mia Karlsson.

"Jättebra förslag"

Medborgarförslaget har sedan tidigare varit uppe i socialnämnden. De tryckte då på att kommunstyrelsen skulle säga nej till förslaget med hänvisning till att Sveriges kommuner och regioner, SKR, uppmanat kommuner att inte ingå fler lokala kollektivavtal.

Nu har frågan varit uppe i kommunstyrelsen och de tyngsta politikerna säger nej till förslaget. I alla fall just nu.

– Det handlar om att SKR uppmanar till att invänta centrala parter och avtalsförhandlingarna där. Det är ett jättebra förslag och det här får vi nog följa framåt. Det kommer ske saker, det är jag ganska övertygad om, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Annons:

"Behöver hitta vägar"

Även Lars Johansson (V) tror på en fortsatt diskussion i ämnet.

– Det är en fråga att följa. Det är viktigt med villkoren för vår omsorgspersonal och det är lite det vi pratar om i budgeten också kring kompetensförsörjningen. Vi behöver hitta vägar att bli fler och få fler att stanna i omsorgen. Så tänker jag personligen. Jag tycker det är ett bra medborgarförslag, men det är svårt att genomföra det pangbom bara. Vi kommer fortsätta jobba med frågan, säger han.

HÄR kan du läsa mer om förslaget från Tuna hemtjänst.