HEMTJÄNSTENS STORA FLYTT FÖRSENAS YTTERLIGARE

Först blev det en smäll med prislappen. Nu försenas hemtjänstens inflyttning ytterligare. Inte förrän efter semestern 2026 kommer man kunna flytta in på Lögstadsgatan. – Tyvärr har det dragit ut på tiden, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

Tidigt på sommaren 2024 kunde vår tidning berätta att kommunens köp av Vimarhems tidigare lokal på Lögstadsgatan blev betydligt dyrare än tänkt. Själva köpet kostade sex miljoner kronor, men det går åt många fler miljoner för att göra i ordning lokalen för den nya verksamheten.

Totalt väntas kostnaden landa på svindlande 17 miljoner kronor. Flera stora överraskningar och kostnader för bland annat eldragningar har stuckit i höjden.

– Man blir ju lite frustrerad. Det är ingen nybyggd lokal, utan den har stått ganska länge och då kanske man borde ha kollat lite grann runt eldragning, VA och ventilation. Det är som det är med det. Det ska absolut inte vara någon lyx från vår sida, utan vi har valt det billigaste möjliga. Jag såg att någon skrev att det ska vara nya fönster. Det ska det inte. Vi har försökt hålla det så basic som möjligt, sa socialnämndens ordförande Eva Berglund (S) som beskrevs vara beklämd i det läget.

Dynacon fick uppdraget

Även fastighetschefen Mona Badran kommenterade detta någon månad senare.

"Nu blev det dyrare än vad vi hade räknat med från början men som vi sa i en tidigare artikel så har vi under projekteringen upptäckt att vi behöver dra om all el, ventilation och vs, då dessa inte uppfyller dagens krav på funktioner och är så pass gamla att de inte har något restvärde. De är inte heller tillräckliga för att klara av ombyggnationen. Sedan visste ingen om att vi behöver sanera heller. Ser man på helheten så har vi tillsammans med verksamheten planerat utifrån att vi ska försöka göra så lite som möjligt men att det ska bli bra och uppfylla olika lagkrav/regler. Denna ombyggnation är nödvändig för att hemtjänstens personal ska ha bra lokaler att vistas i men med denna ombyggnation har vi även kunnat säga upp externa hyresavtal", skrev hon i ett mejl.

Tre anbud kom in och Dynacon, med bas i Kalmar och verksamhet i Hultsfred, lämnade det lägsta. Då, sommaren 2025, framkom det även att slutbesiktning var satt till 1 juni i år. Fastighetschefen Mona Badran hade dock en förhoppning om att det skulle gå att vara klara ännu tidigare.

Blir ytterligare försenat

Men nu försenas projektet ytterligare. Vid det senaste sammanträdet med socialnämnden framgick det att hemtjänstens flytt till Lögstadsgatan sker först efter sommaren.

– Jag hade hoppats att det skulle bli klart tidigare, men tyvärr har det dragit ut på tiden. Vi sa också att påbörja en flytt mitt under semestern funkar inte. Då får vi avvakta och göra det efter sommaren kring augusti, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

Hur ser du på det?

– Det hade varit skönt om vi kunnat få det här gjort före semesterperioden, men jag vet inte vad som orsakat att det dragit ut på tiden. Nu är det bara att acceptera att det är så och hoppas att vi får det gjort i augusti-september någon gång. Det tar en stund att flytta alltihop.

Sker flera rockader

Bemanningsenheten och socialpsykiatrin, som båda finns på Sevedegatan 45, på ovanvåningen av Träningshusets lokaler, ska flytta till Granen som hemtjänsten alltså lämnar.

Det här behöver ske redan innan hemtjänsten lämnat lokalerna och det innebär att rockaden påverkar annan verksamhet under en period. Enhetschefer inom hemtjänsten har därför just nu tillfälliga lokaler på Lögstadsgatan.

– Det kommer funka att andra verksamheter flyttar in på Granen även att hemtjänstgrupperna är kvar där över sommaren, säger Eva Berglund.

Kommunen kommer nu kunna gå ur en del externt hyrda lokaler.

– Jag tror att vi lyckas få till det så att det inte innebär någon höjning för oss i socialnämnden i alla fall.