Missade provresultat – anmälan efter händelse på hälsocentralen

En händelse på hälsocentralen i Vimmerby har nu lex Maria-anmälts. En patient med demens fick farliga låga kaliumvärden och detta efter att en läkare missat att uppmärksamma provresultat.

En patient med demensdiagnos var under sommaren 2025 under utredning kring järnbristanemi. I samband med utredningen togs rutinprover. Fokus låg på järnbristen och läkaren uppmärksammade därför inte ett lågt kaliumvärde, trots att detta vidimerades.

Två veckor senare låg fokus på att patienten hade besvärliga benödem som hindrade sårläkning och därför sattes Metolazon in utan ytterligare kontroll av kalium. Det är en vätskedrivande medicin.

Det påtalades att patienten hade försämrats med trötthet, kräkningar, diaréer och yrsel både den 3 och 5 september. Besök ordnades till 8 september och patienten var då enligt journalen opverkad och benödemen hade gått tillbaka.

Togs med ambulans till sjukhus

Prover togs och när svar kom den 10 september visade dessa ett kaliumvärde på 1,7 och därför fördes patienten med ambulans till sjukhus för behandling.

Konsekvensen var alltså att patienten blev ordentligt påverkad med kräkningar, diaréer, yrsel, aptitlöshet och trötthet. Så pass låga värde som patienten hade ökar risken för hjärtrytmrubbningar.

Nu har en lex Maria-anmälan gjorts efter händelsen vid hälsocentralen i Vimmerby.