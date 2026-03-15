15 mars 2026
Veckans Vimmerby Sök

Hemtjänsttagare fick annan patients medicin – togs till sjukhus

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Hemtjänsttagare fick annan patients medicin – togs till sjukhus

NYHETER 15 mars 2026 10.00

En hemtjänsttagare i Vimmerby kommun fick en annan patients medicin. Detta efter att man tagit fel på namnet.

Den aktuella händelsen inträffade inom vård och omsorg i hemmet, alltså hemtjänsten. En patient utsattes för en risk för allvarlig vårdskada när patienten fick läkemedel som var ordinerade en annan patient. 

Anledningen ska enligt lex Maria-anmälan ha varit att medarbetaren som skulle ge läkemedlet inte kontrollerade patientens personuppgifter innan.

"En försvårande omständighet var att båda patienterna hade samma efternamn och samma initial i förnamnet. Dock så är det tydligt i riktlinjen för läkemedelshantering att det ska ske en kontroll av en patients personuppgifter innan adrministrering", skriver man.

Hemtjänsttagaren fick åka akut till sjukhus för bedömning men kunde åka hem samma dag.

"Patienten drabbades inte av någon allvarlig vårdskada men händelsen bedöms som en risk för allvarlig vårdskada och är anmäld till IVO", skriver man.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har beslutat att avsluta ärendet utan vidare åtgärder.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Taggar i artikel

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

BakåtPausaPlayFramåt