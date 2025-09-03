Utvecklingsavdelningen plockas bort: "Jag klarar mig alltid"

Det är omfattande förändringar som väntar i förslaget till ny tjänstemannaorganisation som presenterades för ett par veckor sedan. Bland annat föreslås utvecklingsavdelningen plockas bort. – Ställer jag mitt privata jag utanför tror jag att det blir jättebra. Det låter kanske stöddigt, men jag klarar mig alltid, säger utvecklingschefen Egon Karlsson.

För ett par veckor sedan presenterade den tillförordnade kommundirektören Rolf Landholm det förslag till ny tjänstemannaorganisation som han jobbat på en längre tid.

När väl den nya organisationen blir sjösatt kommer det innebära omfattande förändringar gentemot dagens läge. Kommunens ledande politiker uttryckte vid en pressträff att det är ett bra förslag som ligger på bordet.

– Vår förhoppning är att kommunstyrlsen ska kunna bli mer framåtlutad och fokusera mer på framtid och visioner, och utveckling av kommunen. Snart upptäcks det att det inte finns någon utvecklingsavdelning längre. Vi har 1 500 medarbetare som jobbar med utveckling i sina tjänster. Det vill vi förmedla att alla har utrymme för att jobba med det, sa Eva Kindstrand Ströberg (S) på den pressträffen.

Egon Karlsson, som är utvecklingschef, ser det inte som att utvecklingsavdelningen försvinner.

– Nej, jag skulle snarare säga att man omvandlar eller förädlar den. Kulturen samlas under ett och samma ben och det gör man ju även vad gäller föreningslivet. Vi har haft hand om de kommunala anläggningarna, men inte haft någon rådighet över driften. Nu samlas allt under ett och samma ben, säger han och fortsätter:

– Jag känner att den nya, utvecklade varianten av utvecklingsavdelningen kommer fungera bättre och smidigare för alla att jobba med. Jag tror det blir riktigt bra. Det bör kunna bli mer effektivt och kortare beslutsvägar.

Känner du någon oro vad gäller framtiden för ditt eget jobb?

– Jag kan väl säga att det finns två sidor av myntet. Privat-Egon kanske blir av med jobbet, det vet jag inte ännu. Jobb-Egon tycker att det här är jättebra, så det är två sidor av myntet. Det är många tjänster i det här och man vet inte hur det blir, men säkert en och annan som kommer förändras. Man har inte utrett konsekvenserna, men av det jag har sett så tycker jag att det ser jättebra ut.

"Klarar mig alltid"

Egon Karlsson känner inte att det finns någon risk för att utvecklingsfrågorna inte får samma tyngd eller status när en utvecklingsavdelning saknas.

– Nej, jag tänker att det blir tydligare. Vi tappar näringslivet, folkhälsa, barnkonventionen och de bitarna. Det hamnar under kommunstyrelsen och det får en strategisk kraft i detta och de här frågorna får mer fokus i det forumet. Det har varit roliga frågor för egen del, men funktionen kommer bli mycket bättre när de ligger centralt. Alla strategiska frågor hamnar nu i ett kluster och det känns jättebra.

Vad känner du kring din egen framtid?

– Vi vet ännu inget. MBL-förhandlingar pågår och vi får se vad som blir. För kulturens del tänker jag att det kan bli fantastiskt. Nu kommer man jobba under samma tak och då blir det både enklare och mer naturligt, än när man ska söka samarbete över olika avdelningsgränser. Man får en annan rådighet med samma chef.

Vad som kommer hända för Egon Karlssons del är oklart, men han vill vara tydlig med att han tycker förändringarna ser bra ut på papperet.

– Jag är inte orolig för det, man ska göra det som är bäst för organisationen. Innebär det att jag får lämna är det en sak, men det är den med bäst kompetens som ska ha jobbet. Nu lär det bli en annan utformning av tjänsten och min chef får ta det med mig. Jag gläds åt att jag tror att det blir en bra förändring, mer naturliga beslutsvägar och mer effektivt. Får man vara med på resan är det trevligt, om inte får jag hitta på något annat. Ställer jag mitt privata jag utanför tror jag att det blir jättebra. Det låter kanske stöddigt, men jag klarar mig alltid.

Vår tidning har varit i kontakt med Visions Tony Söder, men facket hänvisar endast till att MBL-förhandlingar pågår och vill därför inte kommentera något kring de föreslagna organisationsförändringarna. HÄR kan du läsa en längre artikel om de tilltänkta förändringarna.