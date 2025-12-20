Dubbelt så många knallar på marknaden: ”Julen är säkrad”

Mycket folk på Stora Torget idag när det var dags för årets upplaga av Tomasmarknaden. Foto: Tess Hartikka

På lördagen var det dags för den traditionsenliga Tomasmarknaden på Stora Torget i Vimmerby. Med hjälp av veteranen Bo Palmér har man i år lyckats få i ihop dubbelt så många knallar som förra året. – Jag som många andra vill ju inte att marknaden ska försvinna. Den är en gammal tradition och jag brinner för den, säger han.

Tomasmarknaden bjöd på ett varierat utbud där besökare kunde köpa allt från rökt fisk och surdegsbröd till väskor, leksaker, böcker, karameller och hantverk.

– I år har vi fått hit runt 70-75 knallar ihop med lite föreningar, politiska partier och UF-företag, det känns roligt, säger Bo Palmér.

Han var marknadsgeneral för Tomasmarknaden i 37 år innan han gick i pension för sex år sedan. Inför i år fick han frågan från kommunen om att ha hand om det igen för att säkra marknadens framtid.

– Det har ju blivit allt färre utställare de senaste åren, så är det ju tyvärr på många marknader i dag, så kommunen frågade om min hjälp. Jag har kvar mina gamla kontakter och man vet vilka knappar man ska trycka på, och sedan har de i sin tur spridit det vidare till sina knallkompisar.

"Det hör till att gå på marknaden"

Det var många som tog sig till Tomasmarknaden för att njuta av julstämningen och kanske handla några julklappar. Asif, Sahar och deras son Mikael som bor i Vimmerby var där för första gången och såg det som en fin aktivitet att göra tillsammans.

– Vi kom precis hit och ska kolla på kläder. Min fru och vårt barn firade ett år i Sverige igår, så det känns extra kul att vara här tillsammans för första gången, säger Asif Alizada.

Även familjen Kalle från Vimmerby passade på att besöka marknaden för att komma i rätt julstämning.

– Julen är säkrad! Det hör liksom till att gå på marknaden en sväng, säger de och skrattar.

Alex Johansson från Hultsfred var på marknaden tillsammans med sin familj. De brukar passa på ibland att åka på marknader när det finns någon i de närliggande orterna. Han tyckte att evenemanget var bra.

– Vi har köpt ballonger till barnen och en tröja. Det var fler knallar än jag förväntade mig faktiskt, så det är kul, men jag skulle gärna se ännu fler, säger han.

"En engångsföreteelse"

För Peter Fjällgård från Mandelrosteriet är det tradition att vara utställare på marknaden. Han har varit med varje gång sedan han startade sitt företag för åtta år sedan.

–Det har varit mycket folk här under dagen. Det är betydligt fler utställare i år än tidigare. Jag tror vi var 25-30 förra året. Det är jättekul att vara här med både lokala och nationella hantverkare. Bo har styrt upp det bra och det känns som att det här är en bra grund att bygga det vidare på, men jag tror man ska vara en arrangörsgrupp framöver som brinner för det här. Inte att bara kommunen har ansvar utan att man blandar in näringslivet mer, säger Peter Fjällgård.

Bo Palmér ser positivt på marknadens framtid och hoppas att traditionen ska fortsätta utvecklas. Men nästa år kommer han förmodligen inte att hålla i det.

– Det var nog en engångsföreteelse. De klarar nog det här i fortsättningen framåt, det gäller bara att bygga upp kontaktnät och ta den tiden att ringa runt.