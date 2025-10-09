Tidigare generalen ska rädda julmarknaden i Vimmerby: "Får inte försvinna"

Han var marknadsgeneral i 37 år och ledde Vimmerby genom 120 marknader. Nu är Bo "Bosse" Palmér tillbaka för att rädda julmarknaden i Vimmerby. – Den får inte försvinna, säger han.

Tomasmarknaden för sju år blev den sista med Bo Palmér som marknadsgeneral. Han hade då hela 37 år som marknadsboss bakom sig, men nu fick det vara nog.

2018 års Tomasmarknad blev hans sista.

Tills nu.

Nu är han inringd för att rädda julmarknaden i Vimmerby från marknadsdöden.

– Vi har plockat in honom på timme. Han har bra kontakter med knallar och vi vill gärna nyttja honom för att få till en nystart, säger utvecklingschefen Egon Karlsson.

"Ska bli en hederlig och traditionell marknad"

Bosse Palmér vill själv inte se sig som någon frälsare.

– Nej, det vet jag inte, men jag ska verkligen försöka. Det är inte så lätt. Alla marknader minskar och det har blivit tuffare över huvud taget. Många ur den gamla stammen har slutat och så finns alla lågprisaffärer som man konkurrerar med också, säger han.

Han har inte varit involverad i någon marknad sedan han klev av 2018.

– Nej, ingenting.

I slutet av sommaren fick han frågan och sedan dess har han lagt ned några timmar här och där.

– Det är redan några knallar som hört av sig och som tycker att det är kul att jag är tillbaka. Jag hade inte gjort det om jag inte hade tyckt att det var roligt själv. Det är några knallar som vill komma nu när jag är tillbaka och det är ett gott betyg. Jag har ju hållit på med det här i så många år.

Var det självklart att ställa upp nu?

– Vi hade lite diskussioner om det här och om att jag skulle hjälpa till. Jag tycker att det är roligt och nu ska vi försöka få till lite fler knallar. Vi ska försöka ordna en trevlig Tomasmarknad.

Har du några tankar kring inriktning?

– Det ska bli en hederlig och traditionell marknad. Så mycket blandat som möjligt och gemene man ska känna att "nu går vi på marknaden". Det kommer aldrig bli som förr, det går inte tyvärr att få tag i så många knallar. Det handlar om det vädermässiga, det ekonomiska och att det blivit dyrare att stå på marknader. Bensinen kostar och en del måste övernatta. Det gör att vi mest håller oss till närområdet.

"Tråkigt om marknaden försvann"

Den 20 december kommer årets Tomasmarknad äga rum.

– Jag har fått tag i några knallar redan som vill komma tillbaka.

För Bosse är det viktigt att marknaden inte dör.

– Det vore väldigt tråkigt om marknaden försvann. Risken finns och det vill man verkligen inte. Sista åren har kanske inte intresset och tiden funnits från alla. Det här tar sin tid och man måste tycka att det är kul.

Är det ett tillfälligt inhopp du gör?

– Det kan jag inte svara på. Hälsan får säga sitt och det handlar om hur mycket man orkar. Man måste ringa, bjuda in och fråga om knallarna kommer. Jag har ringt rätt många redan nu och fått en del bra svar, men vissa säger att det är för långt att åka. Det är så helt enkelt.

Hans målsättning är ändå att det ska bli en julmarknad värd sitt namn igen.

– Jag ska göra så gott jag kan och hoppas att vi kan fylla torget, området utanför hotellet och vid Rådhustorget i alla fall. Det kommer inte bli så stora marknader som förr, men vi ska se till att det finns ett bra utbud. Vi måste också komma ut med att det är marknad.