Kommunala fastigheter har fångat ALV:s intresse: "Mer parkyta är hela grejen nu"

Brandstationen i Vimmerby, eller själva området där den ligger, är ALV intresserat av för att kunna växa ytterligare. Foto: Simon Henriksson

Både VEMAB:s fastighet och brandstationen vill Astrid Lindgrens Värld komma åt. Just nu är parkytan en stor fråga för sagolandet. – Vi måste ha mer parkyta. Det är hela grejen för oss nu, säger vd Joacim Johansson.

Förra sommaren blev det känt att Astrid Lindgrens Värld uppvaktat kommunen angående Vimmerby Energi- och Miljö AB:s kontorslokaler alldeles intill parken. Nu i vinter kunde vår tidning avslöja att man även är ute efter brandstationen.

Astrid Lindgrens Värld har växtvärk och behöver mer yta.

– Hela grejen för oss nu är att vi behöver mer parkyta. Parkytan har blivit mycket mer central nu än när jag började. Vi börjar bli lite trångbodda, så är det faktiskt. Vemabfastigheten är vi absolut intresserade av ur ett längre perspektiv. Vi ser att vi kan nyttja den ytan till backstage för driften, men att placera mer park där skulle bli lite konstigt, säger Joacim Johansson och fortsätter:

– Om man tittar på det så har vår personalparkering ett A-läge. Vi ser att vi på sikt skulle kunna flytta allt lite mer mot staden och använda parkeringen i grus mitt emot vår ställplatser. Det är därför vi uppvaktat kommunen om den.

Men just brandstationen känns betydligt mer hett för stunden. Området där den ligger är cirka 1,3 hektar stor och skulle vara betydelsefull för turismjätten fortsatta expansion.

– I ett närmare perspektiv är den mycket mer intressant.

"Jättegod dialog"

Kommunen tycks inte heller vara emot att diskutera en möjlig lösning. En alternativ tomt för placering av brandstationen ska nu utredas. I mars månad ska samhällsbyggnadsavdelningen tittat över möjligheterna.

– Allt är möjligt. Kan man flytta en hel stad i Kiruna, så ska vi kunna flytta en brandstation, har kommunstyrelsens vice ordförande Peter Karlsson (C) nyligen sagt.

Joacim Johansson tycker också kommunen låter positiva.

– Vi har en jättegod dialog och kommunen vill att vi ska kunna utvecklas. Man ser värdet och den påverkan vi har på hela stan. En bra julidag ökar vi antalet invånare gånger två. Det påverkar allt och spiller över på väldigt många andra i stan. Det upplever jag att kommunen är helt med på och det låter inte som ett nej från dem, utan snarare ett låt oss titta på det här. Jag förstår att en deltidsbrandkår måste ligga på rätt ställe och brandmännen ska hinna inställa sig i tid, men det kan nog finnas andra bra platser för en brandstation också.

Men ni är beredda att finansiera flytten?

– Vi har inte kommit så långt, men vi behöver hitta en lösning där båda parter känner att det är värt det. Det ska vara värt för oss att förvärva marken och det ska vara värt för dem att komma till en bättre plats. Jag såg att Peter Karlsson sa det här om Kiruna och det går väl att flytta en brandstation om man tycker att byggnaden är bra. Vi flyttade vårt förråd och allt går och allt är möjligt.

"Bättre att skära av parkeringen"

Kommunen valde, för inte särskilt många år sedan, att lägga en hel del pengar på brandstation.

– Att riva det känns ju lite resursslöseri utifrån ett hållbarhetstänk. Det måste jag säga. Det kanske går att flytta, det vet inte jag. Jag förstår att frågan är viktig för dem, men jag ska inte uttala mig angående det.

Hur snabbt tror du att den kan gå?

– Kommer vi överens så kanske det är från 2029 eller ett par år framåt.

Kan det vara aktuellt att titta på andra områden för att öka parkytan eller behöver det vara sammanhängande?

– Det behöver hänga ihop – det är vår bedömning. Därför är brandstationen ett intressant område för oss. Man skulle kunna gå genom Ekkullen och det skulle kunna bli en trevlig gångväg. Men att gå från ett ställe till ett annat tror vi inte blir lika bra. En miljö på andra sidan upp mot Bullerbyn blir inte samma sak vad gäller upplevelse. Då kan det vara bättre att skära av parkeringen och utöka västerut.

Bortsett från VEMAB och brandstationen, vad finns det mer för möjligheter?

– Det ska sägas att om vi tycker att vi är instängda, så är det ingenting mot Gröna Lund. Norr över har vi ju satt boende och begränsat oss själva. Söderut mot stan finns möjligheter med vår personalparkering och så vidare. Rakt västerut finns järnvägen och parkeringen. Riktigt visionärt skulle man ju vilja gå mot Näs och växa däråt. Snabbast och mest lättillgängligt ur ett kortsiktigt perspektiv är att nyttja en del av parkeringen och växa västerut. Det är inte bäst byggmässigt, för ju närmare Stångån vi kommer desto sämre mark är det.