Här skulle en ny brandstation kunna hamna: "Vi är jättepositiva"

Peter Helge är räddningschef på räddningstjänsten i Vimmerby. Han är positiv till en ny placering om ALV får köpa området där brandstationen ligger i dagsläget. Foto: Tess Hartikka

Astrid Lindgrens Värld vill förvärva området där brandstationen ligger. Kommunen är positiva och räddningstjänsten själva är också välvilligt inställda till tankarna. – Vi har lagt förslag på områden, säger räddningschefen Peter Helge.

I slutet av förra året avslöjade Dagens Vimmerby att Astrid Lindgrens Värld vuxit ur sin kostym och nu avser att växa ytterligare. Då kunde vår tidning berätta att ALV visat tydligt intresse för området där brandstationen är placerad.

Sedan tidigare finns ett intresse från ALV för området där Vimmerby Energi- och Miljö AB har sitt kontor. Området där brandstationen ligger, som är vägg i vägg med ALV, är på cirka 1,3 hektar stor.

– Vi har börjat processen med att lyfta detta och berätta att vi är intresserade. Vi växer och parken behöver kunna bli större. Vi har haft en dialog med kommunen och uppvaktat dem kring att vi är intresserade att förvärva fastigheten, berättade vd Joacim Johansson för vår tidning.

Så ser räddningschefen på det

Kommunstyrelsen hanterade ärendet i slutet av 2025 och gav då i uppdrag åt samhällsbyggnadsavdelningen att utreda en alternativ tomt för en ny brandstation. Redan i mars ska man nu återkomma med ett svar till politikerna.

– Vi vill kunna försöka möta ALV:s behov också om det är möjligt. De är viktiga för oss, har kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) uttryckt.

Hur ser egentligen räddningstjänsten på det här?

– Jag och vi tycker det är jättepositivt. Det är ökade krav på räddningstjänsten och höjd beredskap. Pratar vi exempelvis utbildning, så har vi inget övningsfält i nuläget. Det här öppnar upp för en station med ett övningsfält för oss. Det behöver inte vara något jättestort, men ett lagom övningsfält för Vimmerby där vi kan utbilda personalen och allmänheten, säger räddningschefen Peter Helge.

Här är ett område man kan tänka sig

Räddningstjänsten har själva tittat på detta den senaste tiden.

– Vi har lagt förslag på områden och utifrån det kan man kanske hitta lämpliga platser som vi kan vara nöjda med. Sedan är nästa steg hur brandstationen ska ske ut, vad det kommer kosta och så vidare. Men vi är med på det här.

Vad ser ni för lämpliga platser?

– Vi vill att det ska vara ganska bra placerat, så att våra "ribbare" enkelt kan ta sig till stationen. Det ska ligga intill en huvudled, så att det är enkelt att ta sig in och ut till Vimmerby.

Är det något du ser redan nu?

– Ska man önska så kanske någonstans i ett område kring ishallen eller så.

Behöver ske något i Södra Vi också

Den nuvarande placeringen av brandstationen anses inte vara helt optimal.

– Den ligger ju i en kant och det har alltid varit diskussioner om köer när ALV har öppet. Nu bygger man om infarten och jag tror att det kommer bli mycket bättre. Det är också ganska få dagar det blir den typen av köer. Jag vill också vara mer optimistisk och tänka att det är positivt när det bli köer och vi har många besökare i Vimmerby. Det skapar intäkter och då får man ha överseende med lite köer. Men det är ju inte därför det kan bli så att vi flyttar, utan det är för att de vill bygga ut. Det sammanfaller med att vi behöver en förändring utifrån ökade krav, så det är jättespännande känner jag, säger Peter Helge.

Det finns även omfattande förändringsbehov vad gäller brandstationen i Södra Vi.

– Det har börjat lyftas politiskt också. Arbetsmiljön är undermålig där. Vi har en dialog med fastighetsägaren om att läget inte är okej. Vi måste ha specialbyggda brandbilar för att ta oss in genom portarna där och det är inte hållbart. Vi har inte olika utrymmen för tjejer och killar heller, så det är inte optimalt utifrån kraven som ställs.

Tittar man på en ny plats där också?

– Det ska utredas. Vad behöver göras, var och hur ska den placeras. Det hänger ihop i en hel kedja det här, som vi ska titta på framöver.