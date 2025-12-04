Svaret till ALV: "Kan man flytta en hel stad, kan man flytta en brandstation"

Både Peter Karlsson (C) och Eva Kindstrand Ströberg (S) är öppna för att flytta brandstationen. Nu ska frågan utredas av samhällsbyggnadsavdelningen. Foto: Simon Henriksson

Astrid Lindgrens Värld har snart vuxit ur sin kostym. Häromdagen avslöjade vår tidning att man nu vill förvärva området där brandstationen ligger av Vimmerby kommun. – Vi vill kunna möta ALV:s behov om det är möjligt, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Hela 18 hektar stor är Astrid Lindgrens Världs sagopark i Vimmerby, men det räcker snart inte länge. Turismjätten vill växa vidare i Vimmerby och sedan tidigare har man visat intresse för VEMAB:s kontor som är granne med parken.

I veckan kunde Dagens Vimmerby avslöja att ytterligare en kommunal fastighet fångat ALV:s intresse. Det rör sig om den nuvarande brandstationen. Området för den ligger också vägg i vägg med ALV och är cirka 1,3 hektar stor.

– Vi har börjat processen med att lyfta detta och berätta att vi är intresserade. Vi växer och parken behöver kunna bli större. Vi har haft en dialog med kommunen och uppvaktat dem kring att vi är intresserade att förvärva fastigheten, berättade vd Joacim Johansson för vår tidning.

Kommunen behandlade ärendet på kommunstyrelsen i veckan. Det handlar om att utreda en alternativ tomt för placering av brandstationen.

– ALV har hört av sig och vill utöka sitt parkområde. Det är området där vi har vår brandstation och vi har sagt att vi ska titta på det. Nu har vi gett i uppdrag åt samhällsbyggnadsavdelningen att titta på om det är möjligt med alternativa platser eller alternativ plats, säger Peter Karlsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

"Kan man flytta en hel stad i Kiruna så"

Samhällsbyggnadsavdelningen får nu ingen längre tid på sig att utreda frågan.

– De ska återkomma i mars månad, så då räknar vi med att kunna ge någon typ av svar till "Jocke", säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S).

Kommunen genomförde relativt stora insatser på räddningstjänstens boning för inte särskilt många år sedan.

– Vi tänker att vi lagt ned mycket pengar i den och hade inte tänkt flytta den själva, men det är en diskussion vi får ha.

– Allt är möjligt. Kan man flytta en hel stad i Kiruna, så ska vi kunna flytta en brandstation, säger Peter Karlsson (C).

– Men det får utredningen visa och sedan kan vi lämna något svar. Vi vill kunna försöka möta ALV:s behov också om det är möjligt. De är viktiga för oss, säger Kindstrand Ströberg.

HÄR kan du läsa mer om Astrid Lindgrens Världs tankar.