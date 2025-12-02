ALV TÄNKER VÄXA – VILL KÖPA NY FASTIGHET AV KOMMUNEN

Så här ser brandstationen i Vimmerby ut. Foto: Arkivbild

Astrid Lindgrens Värld har redan visat intresse för VEMAB:s kontor som är granne med parken. Nu kan Dagens Vimmerby avslöja att företaget också är på jakt efter brandstationen. – Vi har uppvaktat kommunen och berättat att vi är intresserade av att förvärva fastigheten, bekräftar vd Joacim Johansson.

18 hektar stor är Astrid Lindgrens Värld sagopark i Vimmerby. Men det räcker inte. Att turismjätten vill växa har varit känt i åratal och för ett antal år sedan visade man intresse för Vimmerby Energi- och Miljö AB:s kontor som ligger granne med jätteparken.

Nu öppnar ALV även för en annan kommunal fastighet. Det rör sig om den nuvarande brandstationen. Området där den ligger i Vimmerby, vilket också är vägg i vägg med ALV, är cirka 1,3 hektar stor.

– Det är ungefär 13 000 kvadratmeter. I dag är parken på 18 hektar, berättar Joacim Johansson, vd för Astrid Lindgrens Värld.

Han bekräftar vår tidnings uppgifter om att ALV nu visar intresse för brandstationen.

– Vi har börjat processen genom att lyfta detta och berätta att vi är intresserade av det. Vi växer och parken behöver kunna bli större. Vi har haft en dialog med kommunen och uppvaktat dem kring att vi är intresserade att förvärva fastigheten. Så långt kan jag kommentera det.

"Vore jättebra"

ALV började yppa detta tidigare i höstas, men har haft ögonen på brandstationen i flera års tid.

– Det är ganska länge faktiskt, men då har det varit på en annan nivå. Det är mer att vi nämnt det när vi talat med kommunen eller brandchefer ibland. Vi har sagt att det är jätteintressant mark och en jätteintressant fastighet för vår del. Så den har vi tänkt på i ett antal år. Vi började prata med kommunen tidigare i höstas och de lyssnade in detta och skulle se om det finns en lösning på det. Kommunen har sagt att de gärna vill hjälpa till så att vi kan utvecklas som besöksmål och där är frågan just nu.

Frågan om att utreda en ny lokalisering för räddningstjänsten behandlas på dagens kommunstyrelse.

– Det vore jättebra för oss. Det blir ytterligare en sammanhängande del till nuvarande park. Vi ser att vi kan göra mycket av den fastigheten. Det skulle kunna handla om att bygga nya miljöer eller bygga nytt boende där. Den diktar ju an till befintlig park.

Kan det bli hotell där?

– Som känslan är nu, så är svaret nej. Inte i första hand. Vi ser hellre en utökning av befintlig park. Det är så vi tänker nu och rent spontant ser vi att hotellet bör ligga närmare konferensdelen. Men som sagt, det kan hinna ändras också.

Annons:

"Lång process"

Mest sannolikt vill ALV alltså ha området för att öka parkupplevelsen ytterligare.

– Det är lämpligt för det och för att skapa ny yta för gästerna. Vi börjar så småningom närma oss en punkt där vi vuxit oss ur parken. Vi är också angelägna om att ha vegetationen, träden, de små skogsdungarna mellan miljöerna och skapa den här rumsligheten. Det är också viktigt för att bromsa ljudspillet mellan miljöerna. Vi har som vi tycker svårt att förtäta mycket mer inne i parken.

Astrid Lindgrens Värld är också sugna på grönytan bakom övningstornet vid brandstationen.

– Den tänker vi oss också kan nyttjas till parken.

Någon prisbild har ännu inte diskuterats mellan parterna.

– Nej, vi har inte haft någon sådan diskussion ännu.

När tror du att det här kan bli verklighet?

– Jag tror att det här är en lång process och det är därför vi börjar redan nu. Om vi når fram kommer det ta lång tid och det är nog flera år bort gissningsvis.

Kommunen kommer att hålla pressträff efter sitt sammanträde först på torsdag och då lär vi kunna få svar angående hur de styrandes tankar går i frågan. Vi har dock sökt kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) för en kommentar.