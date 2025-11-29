Riksdagskandidaten besökte KD:s vintriga höstfest: "Vill få stopp på könskriget"

Ordförande Nina Myrefelt tackar Margreth Johansson för hennes besök i Vimmerby och önskar lycka till i valrörelsen. Foto: Pressbild

I början av veckan höll Kristdemokraterna sin höstfest i ett vintrigt Vimmerby. Riksdagskandidaten Margreth Johansson från Kalmar var inbjuden som talare.

Den gångna helgen utsågs hon att stå som trea på Kristdemokraternas lista till riksdagsvalet för Kalmar län efter Ebba Busch och Carl-Wiktor Svensson.

– Barn och unga som behöver komma till BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) får vänta alldeles för länge på behandling i vårt län. Det första bedömningsbesöket går hyfsat, men sedan är det lång väntan. Därför föreslår vi att det ska införas vårdval inom BUP. Det skulle bidra till att korta ned väntetiderna. Vi fortsätter också att arbeta för att länet ska få en ambulanshelikopter, en fråga som Gudrun Brunegård var först med att driva, säger Margreth Johansson.

Hon menar att ingen tidigare regering tagit tag i specifika kvinnoproblem, både sjukdomar och tillstånd som bara gäller kvinnor, så kraftfullt som den nuvarande. Hon syftar på förlossningsvården, endometrios och klimakteriebesvär.

– KD-kvinnor vill också få stopp på könskriget. Kvinnor och män är lika mycket värda. Om vi ska ha en jämställdhet värd namnet ska inte heller män diskrimineras. Idag ser vi hur pojkar går ut skolan med lägre betyg och den psykiska ohälsan hos pojkar och män är ett stort problem. Tusen pojkar och män om året tar sina liv. Och när vi talar om hedersförtryck glöms ofta pojkar bort, men även pojkar kan tvingas att mot sin vilja gifta sig med någon som föräldrarna valt, säger Margreth Johansson.

Höstfesten avslutades med fika, lotteri och ett kort administrationsmöte, där valplanen inför 2026 fastställdes.