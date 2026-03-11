GULDKANTS SATSNING – ÖPPNAR RESTAURANG PÅ TORGET

Här på torget kommer Guldkant öppna en restaurang i sommar. Foto: Vimmerby kommun

I sommar händer det grejer på torget i Vimmerby. Under åtta veckor öppnar Guldkant en restaurang för Vimmerbyborna och turisterna.

Guldkant har funnits i Vimmerby under flera års tid, men nu är man på väg att göra ytterligare en satsning.

– Det är svinkul. Vi har velat göra någonting mer väldigt länge, säger Guldkants restaurangchef och delägare Henrik Hemmingsson.

Den nya satsningen innebär att Guldkant öppnar en ny restaurang vid namn "Sociale by Guldkant" under åtta veckor i sommar. Det rör sig inte om någon befintlig lokal utan Guldkant kommer ha en uteservering under sommarveckorna på torget i VImmerby.

Det kommer vara fullständiga rättigheter och man kommer bland annat servera Pinsa och Tapas. Öppettiderna kommer vara från eftermiddagen till sen kväll.

Mer om nyheten senare.