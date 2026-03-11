11 mars 2026
GULDKANTS SATSNING – ÖPPNAR RESTAURANG PÅ TORGET

Här på torget kommer Guldkant öppna en restaurang i sommar. Foto: Vimmerby kommun

NÄRINGSLIV 11 mars 2026 11.35

I sommar händer det grejer på torget i Vimmerby. Under åtta veckor öppnar Guldkant en restaurang för Vimmerbyborna och turisterna. 

Guldkant har funnits i Vimmerby under flera års tid, men nu är man på väg att göra ytterligare en satsning. 

– Det är svinkul. Vi har velat göra någonting mer väldigt länge, säger Guldkants restaurangchef och delägare Henrik Hemmingsson.

Den nya satsningen innebär att Guldkant öppnar en ny restaurang vid namn "Sociale by Guldkant" under åtta veckor i sommar. Det rör sig inte om någon befintlig lokal utan Guldkant kommer ha en uteservering under sommarveckorna på torget i VImmerby. 

Det kommer vara fullständiga rättigheter och man kommer bland annat servera Pinsa och Tapas. Öppettiderna kommer vara från eftermiddagen till sen kväll.

Mer om nyheten senare.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

