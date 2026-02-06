Vimmerby Handel: "Stänga av biltrafiken är inte ett alternativ"

Att stänga av biltrafiken är inte ett alternativ, enligt Vimmerby Handel, som nu har svarat på remissen. Foto: Johanna Karlsson

Det har blåst upp till debatt kring om biltrafiken ska stängas av eller inte runt torget. Vimmerby Handel är tydliga med sin åsikt.

Det var för några veckor sedan som det inkom ett medborgarförslag gällande ytterligare begränsningar eller avstängningar av biltrafiken kring torget under sommaren.

Det var Leona Andersson, som själv arbetar på kommunens gata- och parkavdelning, som lämnade in ett förslag till politiken om att stänga av trafiken helt under sommarperioden.

– Jag kan tycka att det ska vara helt avstängt under Sommartorget. Vägen förbi gamla Önska-lokalen och mot Rusta kan var öppen, men att vi bygger upp båten och det på torget, och har andra barnaktiviteter på andra sidan vägen vid Rådhuset är jättekonstigt. Det borde vara avstängt när barnen är där så de kan ta sig över vägen utan risk, berättade Leona.

Ärendet har skickats ut på remiss av trafikingejören Maria Åkerö. Bland annat har Stadshotellet och Turistbyrån tidigare inkommit med synpunkter i ärendet.

Vimmerby Stadshotell var positiva till förslaget.

”Vi upplever idag att trafikmiljön innebär en tydlig trafikrisk, särskilt under sommarsäsongen då torget används flitigt av barnfamiljer och besökare. Fordon som passerar håller ofta högre hastighet än vad miljön lämpar sig för, vilket skapar otrygga situationer när barn rör sig mellan lekytor och torgmiljö. Detta påverkar inte bara säkerheten utan även helhetsupplevelsen för våra gäster”, skrev hotellchefen Martina Bergqvist bland annat.

Vimmerby Handel har svarat

Turistbyrån var dock av en annan åsikt och ansåg inte att torget behövde stängas av mer än tidigare.

”Jag kan däremot tycka att det ska råda gångfartsområde runt torget året om och att sommar-grindarna vid Stadshotellet kan tas bort. Vimmerby-borna behöver dock utbildas i vad som gäller vid gångfartsområde och att framkomligheten begränsas så att inte hög hastighet är möjlig.” skriver Turistbyråns verksamhetschef Piroska Kallay.

Nu har även Vimmerby Handel lämnat ett svar på remissen.

"Majoriteten av våra medlemmar som har svarat är alla mycket tydliga med att stänga av biltrafiken inte är ett alternativ. En sådan lösning har provats och några handlare/verksamheter var tydliga med att detta resulterade i både dålig försäljning och tillgänglighet", skriver Vimmerby Handels ordförande Beathe Skaate.

Vill se permanenta gångfartsgator

Vimmerby Handels förslag är att ha permanenta gångfartsgator.

"Det är en bra lösning för att få ner farten, begränsa trafiken och låta de gående prioriteras. Reglerna för gångfartsgator är låg hastighet för båda fordon och cyklister som gynnar alla som vistas i centrum. Alla i handeln anser möjligheten att parkera nära deras verksamheter är viktigt. Och med gångfartsgata ges den möjligheten", skriver Beathe Skaate vidare.

Med en gångfartsgata på exempelvis Sevedegatan skulle det inte behövas någon grind under sommaren, framhåller Vimmerby Handel.

"Vi tycker att de som färdas med bil och cykel behöver lära sig vilka regler som gäller vid gångfartsgata. Ett förslag är att göra framkomligheten på Sevedegatan vid Stadshotellet mer begränsad sommartid när vi har sommartorget, exempelvis med blomlådor", skriver Beathe Skaate.