Nybygge kan dröja för Vimarhem: "Inte läge närmaste åren"

Våren 2024 var det inflyttning i Vimarhems nya bostadssatsning Uven. Men nu kan det dröja innan något nytt byggs i Vimmerby. – Närmaste åren är det inte läge, säger tillträdande vd Elisabeth Will.

Johan Oléhn fick sparken i augusti förra året och då menade Vimarhems styrelse att han var för visionär.

– Han har sin profil på ledarskap och Johan har drivit framåtsyftande frågor. Det har han drivit med framgång i en hel del frågor, men nu gäller det att växla om till vardags- och detaljfrågor. Vi behöver ett nytt ekonomiskt ledarskap och en vd som är mer delaktig i vardagen, sa ordförande Magnus Danlid vid tidpunkten.

Nu tillträder Elisabeth Will, med cirka 35 års erfarenhet i bolaget, som ny vd den 1 februari. Det låter också som att det inte lär bli några nya lägenheter som byggs i närtid.

– Nej, det kan vi säga att vi inte kommer göra. Vi har så dålig soliditet nu. Oftast får man räkna ned soliditeten när man bygger och det skulle inte gå ihop sig, säger Will.

"Varit offensivt traditionellt sett"

Magnus Danlid (C) vill dock betona att Vimarhem varit i byggartagen tidigare.

– Traditionellt sett har Vimarhem varit offensivt. Vi har byggt en hel del och det behöver man göra för att inte komma efter. Annars hade vi bara haft hus från 50- och 60-talet och det har vi inte. Just nu, precis som Elisabeth säger, behöver vi få grepp om verksamheten. Vi har haft jättekostnadsökningar som vi inte kunnat möta upp. Hyresgästerna tycker ibland att vi höjer hyrorna mycket, men det är inget mot våra kostnadsökningar. Så vi måste jobba effektivt och prioritera vad vi ska göra, säger han.

Däremot finns andra satsningar som inte inkluderar nybyggnation som behöver ske.

– Vi har underhållsbehov. Vårt äldsta bestånd, Gamla Vimarhem, är väl underhållet vill jag påstå med badrum och rum, men däremot är det köken bland annat. Det är en jätteinvestering för oss med 250 lägenheter.

Pistolsmeden finns kvar

Men på längre sikt finns tankar på att bygga nytt igen. Innan Uven stod klart under våren 2024 fanns långtgående planer på att bygga nya lägenheter på Pistolsmeden. Den upphandlingen avbröts vintern 2019 och sedan dess har inget hänt där.

– De här närmaste åren är det inte läge. Pistolsmeden ska vi absolut ha kvar och någon gång kommer den bebyggas, men inte under de närmaste åren.

Elisabeth Will säger att underhållsbehovet är väldigt stort generellt sett.

– Vi har stora områden, Gamla Vimarhem som är byggt 1949-54, vi har Prästgårdsgatan från 60-talet och hela Gullringen, Södra Vi och Storebro. Det finns hur mycket som helst att göra. Vi försöker hitta intäkter på ett annat sätt för att kunna tillgodose hyresgästen med önskemålen de har. Vi ser att yngre personer vill ha det fräscht och så. Nu vill man gärna ha tvätt- och diskmaskin. Det är mycket högre standard de vill ha i dag. Vi har svårt att tillse det. I Gamla Vimarhem kan vi inte få in tvättmaskin till exempel. Badrummen är så pass små att det inte går att ha el i närheten så att det är godkänt.

Ska sitta ned med Hyresgästföreningen

Elisabeth Will ska nu sitta ned med Hyresgästföreningen om en tillvalslista i nästa vecka.

– Då kan man få betala extra för att få in exempelvis tvättmaskin och sådana saker, att hyresgästen får betala för en högre standard. Det är mycket att titta på. Vi försöker också spara pengar genom att titta över energin väldigt noga. Det handlar om att kunna säkra ned, för det är väldigt dyrt med uppsäkring, och där kanske vi kan spara några hundratusen per år. Hyresgästerna är de allra viktigaste för oss. Det är de som gör att vi här på Vimarhem har ett jobb. Vi vill att det ska vara lika för alla hyresgäster. Vi ska inte göra någon skillnad.

