Hyrläkare gjorde miss – händelsen anmäls

Hyrläkaren missade att utreda resultatet av datortomografin. Genrebild. Foto: MostPhotos

NYHETER 01 februari 2026 12.00

En person i 75-årsåldern hade ett ökat tryck i hjärnans hålrum – men några åtgärder gjordes inte. Nu har Region Kalmar anmält händelsen. 

Patienten sökte vårt för neurologiska besvär. En datortomografi av hjärnan genomfördes och den visade ett ökat tryck i hjärnans hålrum. Upptäckten borde ha utretts vidare, men ingenting gjordes. När anhöriga hörde av sig fem månader senare skrevs en remiss. 

Ansvarig läkare var inhyrd via bemanningsbolag och har inte längre uppdrag i regionen. Händelsen anmäls nu till IVO i enlighet med Lex Maria. Region Kalmar skriver också att man ”arbetar för en lösning där misstag från en hyrläkare enklare ska kunna uppmärksammas”. 

Hur det gick för patienten är oklart. 

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

