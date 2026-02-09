Svaret dröjde – när det kom var det för sent

Region Kalmar anmäler ett allvarligt agerande där diagnosen dröjde för en patient. Genrebild. Foto: MostPhotos

En allvarlig händelse på Länssjukhuset i Kalmar anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg.

En patient i 80-årsåldern som tidigare behandlats för cancer drabbades av nya symtom. En utredning visade tecken på att cancern kommit tillbaka – men en extern granskning av vävnadssvaret efterfrågades.

Svaret dröjde onormalt lång tid och när det kom hade patientens tillstånd försämrats så mycket att någon behandling inte kunde sättas in. Region Kalmar har utrett händelsen och anmäler agerandet till IVO i enlighet med Lex Maria.