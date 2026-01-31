LISTAN: Här är de 50 med högst inkomst i Vimmerby

Här är de 50 med högst inkomst i Vimmerby. Foto: Bildbyrån

Nyfikenheten är ofta stor kring vilka som tjänar bäst. Nu är årets siffror här. Här har vi listat de 50 som tjänat mest i Vimmerby kommun.

Vi har hämtat uppgifterna kring förvärvsinkomst från Taxeringskalendern för Kalmar och Gotlands län 2026. Här har vi listat de 50 som haft de högsta inkomsterna av fastställd förvärvsinkomst i kommunen.

Förvärvsinkomst kan innebära allt från löneinkomster till inkomster av enskild firma samt pension.

Lista över de 50 med högst inkomst i Vimmerby:

1) Anders Nilsson, 4 107 600 kronor.

2) Sören Nilsson, 3 766 800 kronor.

3) Maria Charlotte Dunge, 2 785 900 kronor.

4) Monica Carlenskog, 2 779 500 kronor.

5) Anders Hermansson, 2 755 300 kronor.

6) Tareq Hassan, 2 625 800 kronor.

7) Therese Nilsson van Ewijk, 2 598 300 kronor.

8) Stefan Ejnarsson, 2 336 900 kronor.

9) Mathias Nilsson, 2 217 400 kronor.

10) Joacim Johansson, 1 774 400 kronor.

11) Petra Wintermeier, 1 771 100 kronor.

12) Magnus Brogren, 1 731 000 kronor.

13) Peter Hjelte, 1 672 300 kronor.

14) Lada Dvinova, 1 653 100 kronor.

15) Amelie Dunge, 1 639 300 kronor.

16) Anna Saxholm, 1 639 200 kronor.

17) Farida Aurfan, 1 621 600 kronor.

18) Johan Hoffstedt, 1 557 900 kronor.

19) Antti Niiranen, 1 553 500 kronor.

20) Jonas Hedqvist, 1 552 700 kronor.

21) Johan Hassel, 1 465 900 kronor.

22) Andreas Horste, 1 452 300 kronor.

23) Kristina Alsér, 1 442 000 kronor.

24) Martin Karlsson, 1 374 100 kronor.

25) Fredrik Jaensson, 1 347 100 kronor.

26) Jimmie Dyrberg, 1 343 300 kronor.

27) Christoffer Olofsson, 1 318 800 kronor.

28) Martin Johansson, 1 302 600 kronor.

29) Stefan Pettersson, 1 298 300 kronor.

30) Lisa Andersson, 1 285 900 kronor.

31) Stefan Aron Mikaelsson, 1 285 600 kronor.

32) Joachim Gunnarsson, 1 283 900 kronor.

33) Göran Linder, 1 275 600 kronor.

34) Tommy Karlsson, 1 273 500 kronor.

35) Malin Hamlin, 1 255 100 kronor.

36) Bo Wiger, 1 238 200 kronor.

37) Stanislaw Steczko, 1 215 800 kronor.

38) Anders Brunegård, 1 213 600 kronor.

39) Pontus Dellbratt Schiöld, 1 209 700 kronor.

40) Mauro Villegas Galarza, 1 209 600 kronor.

41) Christian Johansson, 1 195 700 kronor.

42) Gudrun Brunegård, 1 175 100 kronor.

43) Emelie Nilsson, 1 172 500 kronor.

44) Patrik Gustafsson, 1 169 700 kronor.

45) Per Åke Kjell Hammarskjöld, 1 165 700 kronor.

46) Jakob Andersson, 1 156 700 kronor.

47) Robin Stolt, 1 156 000 kronor.

48) Birger Karlsson, 1 154 700 kronor.

49) Stefan Sandström, 1 153 800 kronor.

50) Håkan Nyström, 1 151 000 kronor.

Uppgifterna är baserade på inkomståret 2024 och uppgifterna har kontrollerats av Skatteverket.