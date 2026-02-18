Vilken galakväll det blev i Vimmerby – systrarna helt tagna av alla intryck

Pontus Löfgren är ordförande i ALS-fonden och fanns också på plats. Foto: Jonas Davidsson

Systrarna Emmelie Wallmark och Lisa Svensson var tagna av alla intryck.

Per Backstad och Kalle Sellbrink bjöd på en duett.

Syskonen Emmelie Wallmark och Lisa Svensson var otroligt nöjda med hur den första galakvällen blev. Foto: Simon Henriksson

På årsdagen av deras bror Jim Svenssons årsdag arrangerade systrarna Emmelie Wallmark och Lisa Svensson en välgörenhetsgala i Vimmerby. Det blev en stor succé med närmare 400 personer på plats och nästan 230 000 kronor insamlat. – Jag är så nöjd. Det är svårsmält, säger Lisa Svensson efter galans slut.

De har planerat för den här galan länge systrarna Emmelie Wallmark och Lisa Svensson. I kväll var det dags. På årsdagen av deras bror Jim Svenssons bortgång i ALS anordnades välgörenhetsgalan "Hope in Motion" för första gången på Mässhallarna i Vimmerby.

Det blev en total succé med närmare 400 personer på plats och nästan 230 000 kronor insamlat till ALS-fonden. Pengarna ska gå till forskningen för att finna ett botemedel.

– Helt otroligt. Vi är skitstolta. Alla var så duktiga, så proffsiga och så generösa. Vi tyckte det var viktigt med lokala förmågor och så levererar de så här, säger systrarna.

Hade ni kunnat drömma om att det skulle bli så här bra?

– Drömma gör man ju, men det här blev ändå mycket bättre, säger Lisa Svensson.

"Detaljer man tänkt på"

Alexander "Mjölkis" Alexandersson och Jens Söderhäll var konferencier i toppklass genom hela kvällen och medverkande artister var Per Backstad, Kalle Sellbrink, Isabella Dahlbäck, Alice Hartvig, Daniel Lindqvist och Martin Arvidsson, Dollydots och Husbandet.

De bjöd den månghövdade publiken på underhållning i drygt tre timmar. Kvällen avslutades med att alla tillsammans sjöng "Always Look On The Bright Side Of Life".

– Det är detaljer man tänkt på och som sedan blir toppen. Den sista låten hade vi verkligen visualiserat att alla skulle sjunga med på och så blir det så här himla bra. Vi hade den på vår brors begravning och det var fint att kunna ha med den. Det slutar i det positiva, säger Emmelie Wallmark.

För både Alexander Alexandersson och Daniel Lindqvist var det givet att säga ja till att medverka på galan.

– Det var inget snack. Jag har jobbat med både pappa Lars och Lisa. Jag var bara tvungen att säga ja, säger "Mjölkis".

– Vi är familjevänner och jag spelade på både Jims bröllop och även på hans begravning. Det var helt givet, säger Daniel Lindqvist.

"Så fint initiativ"

Att få lyfta fram ALS på det här viset uppskattade Alexander Alexandersson.

– ALS hamnar lite i skymundan. Man ser många andra galor, men jag måste säga att det här blev överraskande bra. Allt lirar så oerhört bra. Det är ett så fint initiativ och både Emmelie och Lisa har dragit ett så stort lass.

Trots att han och Jens Söderhäll inte jobbat ihop tidigare – och knappt pratat ihop sig – tog dem publiken genom kvällen på ett utmärkt sätt.

– Han har 24 års erfarenhet på ALV och vi lirar ganska bra. Det var ett tag sedan jag stod på scen. Det är alltid nervöst innan, men när det väl går igång så njuter man bara.

De hoppas att galan kan återvända längre fram.

– Det vore jätteroligt. Sedan kanske man inte ska köra det varje år, men jag tror att folk fått upp ögonen för hur stort det här blev. Nu vore det häftigt om vi kan nå 200 000 kronor, säger Alexander Alexandersson i pausen.

Nådde långt över målet

Nu vet vi att det blev så. Lisa Svensson tittar en sista gång i sin mobiltelefon när vi pratar efter galan. Då visar den 228 250 kronor. Att hela 400 personer funnits på plats var också helt fantastiskt för systrarna.

– Det är otroligt. Jag är så nöjd. Det är svårsmält. Vi hade först målet 150 000 kronor och det var roligt att vi kunde höja det till 200 000 kronor, säger hon.

En svår fråga, men vad tror ni att era syskon tänkt och känt?

– De hade varit jättestolta. Brorsan älskar musik, så han har varit här och lyssnat.

Professorn imponerad

Peter Andersen, professor och överläkare vid Umeå universitet, forskar på ALS och har haft mycket kontakt med familjen. Han fanns på plats under galan på Mässhallarna.

– Wow! Titta här omkring oss, vilket engagemang. Det är mycket mer folk än jag hade trott och engagemanget verkar väldigt stort och genuint. Folk bryr sig på riktigt och det är väldigt imponerande. Det var värt att åka från Umeå vid halv fem imorse, säger han.

Han tyckte att "Hope in Motion" var något väldigt imponerande.

– Att få ihop det här kräver kontakter, engagemang, kunskap och att man verkligen är motiverad.

"Kommer bygga på"

Kommer systrarna göra om detta? Det är förstås en fråga att ställa efter en sådan här kväll.

– Just nu svävar man på moln, så då vill man säga ja för att man vill uppleva det igen. Men vi får se. Det tar mycket jobb och kraft.

Vad händer med insamlingen nu?

– Vi kommer bygga på. Det finns ett koncept där det rullar på, men man kan ta pengar ur den. Så vi fortsätter nog med "Hope in Motion" och kanske gör lite andra grejer. "Det här måste ni göra igen", säger folk och vi får se, säger Emmelie Wallmark.

De ville verkligen tacka alla som bidragit.

– Det svåraste är att tacka alla från hjärtat, så vi säger tack här! Tack till alla verkligen, det är så många fina människor som verkligen ville vara här.

Flera klipp från kvällen kan ni se här nedan.