Så firar profilerna i Vimmerby och Hultsfred jul – här är andra delen

Victor Kennmark är innehållschef på Roxx och var drivande i att samla hela Vimmerby för Musikhjälpen. Foto: Pressbild

Det är glögg, det är julskinka, det är glada och ledsna barn. Det är stress, det är ro, det är gemenskap och konsumtionshets. Vad? Jo, det är jul igen förstås!

I vanlig ordning har vi gjort en koll bland ett flertal profiler i Vimmerby och Hultsfred med omnejd kring hur deras jul kommer se ut.

Vi ställde fyra frågor till profilerna:

* Hur ska du fira jul?

* Vilken är den viktigaste jultraditionen för dig?

* Vad kan du inte vara utan på julbordet?

* Vem skulle du vilja ge en julklapp och vad blir det i paketet?

Emmelie Wallmark, aktuell med välgörenhetsgala för ALS i februari.

* Firar jul hos mina föräldrar tillsammans med man och barn och min systers familj.

* Hälsa på och julfika hos min fina farmor och farfar.

* Mammas Janssons frestelse vill man inte vara utan.

* Min familj är värda en julklapp och till dom vill jag ge tid – kanske en resa eller en upplevelse tillsammans.

Patricia Pöder, heltidsanställd sportchef i Vimmerby IF och bosatt i Hultsfred.

* Det blir firande med familjen i dagarna två. För mig är det allra bästa med julen att vi alla får vara samlade och njuta av tid, skratt och umgänge tillsammans.

* Bingolottos uppesittarkväll med min familj får alltid inleda vårt julfirande. Det är lika heligt och traditionellt som själva julafton. Det sätter liksom standarden och mysfaktorn för kommande dagar. Och du ska bara veta HUR NÄRA jag är vinst VARJE ÅR.

* Mammas revben är otroliga! Och för att inte tala om doften när hon förbereder dem. Pappa som inte älskar vitlök är av annan åsikt…

* Jag älskar att ge bort saker som gör folk runt omkring mig glada. Men ska jag välja en ”sak” så vill jag skicka en tanke, värme och kram till alla som känner sig ensamma eller som av någon anledning har det extra tufft under högtiderna. Det är kanske den viktigaste julklappen av alla - omtanke.

Mikael Karlsson, nytt kommunalråd i Hultsfreds kommun.

* Vi inleder julfirandet hos storasyster i Storebro kvällen före julafton tillsammans med släkten på min sida. Sedan firar vi vidare med släkten på Karolinas sida i Tulunda på julafton och Revsudden på juldagen.

* Att inleda Julafton i Mörlunda kyrka med levande julkrubba.

* Jansson, små kroppkakor, köttbullar och prinskorv.

* Jag passar på att dela ut två paket. Volodymyr Zelenskyj, ett fredspaket med framtidstro. Andreas ”Dirty Harrysson”, ett VM-guld i dart.

Emma Harrysson-Karlsson, driver bokhandeln i Vimmerby.

* Om du fortfarande behöver svar ska jag i alla fall fira med familjen, först hos min mans släkt och sedan med min, vi åker mellan Finspång och Hällerum.

* Jag är dålig på traditioner och håller nog inte så hårt på någon, men brukar sova i soffan vid Kalle Anka.

* Jag är glad om det finns något vegetariskt på julbordet då jag inte äter kött.

* Jag ger böcker till alla, det är sedan gammalt.

Victor Kennmark, innehållschef på Roxx och drivande i att samla hela Vimmerby för Musikhjälpen.

* Det börjar redan 23 december med ett uthållighetstest utan dess like, när mina två rastlösa söner med all säkerhet kommer att sätta världsrekord i att fråga när Tomten kommer och när de får öppna julklappar. När den prövningen är avklarad, och julafton äntligen infinner sig, bär det av mot Mariannelund för att fira med ”min” sida av släkten. Där avhandlas ett digert julbord med både traditionella anrättningar som revbensspjäll och sill, och den moderna (blivande?) klassikern ”ägglåda”. När julafton är över väntar några lugna hemmadagar innan vi drar norrut för att hälsa på ”andra sidan” av släkten.

* Att vända på dygnet och nöta Dark Souls tills man förlorar förståndet. Nej, jag skojar bara, den viktigaste jultraditionen är att slänga fram gosiga täcken och en stor madrass framför tv:n, där hela familjen kan ligga och titta på äventyrsfilmer i mellandagarna. Här jobbar vi helst med klassiska titlar som Hook (1991), Robinson Crusoe (1997) och Robin Hood: Prince of Thieves (1991).

* Ägglåda. Och allt ”det kalla”. Man är ju oftast varm så det räcker ändå på julafton, så bara tanken på att stoppa i sig ugnsvarm prinskorv och skållheta gratänger får det att börja hetta betänkligt i ryggslutet.

* Den går till min fantastiska fru som står ut med mig varje dag, vecka, månad och år. Och vad ska julklappen innehålla? Om jag känner henne rätt skulle en påse chips, en chokladkaka, nya träningskläder och lite schemalagd egentid under 2026 göra susen.

Elisabeth Will, alldeles färsk vd för Vimarhem.

* Med nära och kära.

* Den första julskinkesmörgåsen på kvällen innan julafton som man får som belöning när julstöket är klart.

* Min mammas inlagda ättiksströmmingar.

* Kramar till alla personer som sitter ensamma i jul.

Anna Edvardsson, socialnämndens ordförande i Hultsfreds kommun.

* I år firar vi jul med samtliga barn och barnbarn samt mina föräldrar. Vi blir 19 personer, tolv vuxna och sju barn, och vi ses här i Bösebo. Jag ser fram emot glädjen, samvaron och allt kaos som troligtvis kommer bli.

* Den viktigaste traditionen för mig har varit Kalle Anka (min favorit är Tjuren Ferdinand) men då det inte har blivit en tradition för de som är barn idag (våra barnbarn) följer vi inte det på samma sätt. TV:n står på i bakgrunden så hör vi ljudet och de som vill titta gör det. Numera har vi inte någon fast tradition på det sättet utan det viktigaste är att vi ses.

* På julbordet kan jag inte vara utan brunkål. En skånsk tradition tror jag då det inte serverats på de julbord som jag varit på sedan vi flyttade till Småland. Och numera är min brunkål uppskattad av samtliga i familjen. För den som är nyfiken så görs brunkål av vitkål som steks i mycket smör till den är lagom mjuk och har lagom mycket färg. Därefter tillsätts sirap, soja och ättika i lagom mängd så att smaken blir sådär härligt salt-söt-syrlig. Brunkålen serveras som tillbehör till skinkan.

* Min julklapp vill jag ge till samtliga boende i vår kommun. I julklappen finns det en rislampa som symboliserar min önskan och vädjan om en raketfri nyårsafton för att skona alla djur, vilda som tama. Jag ser fram emot ett spännande 2026, ett valår där vi tillsammans tar oss an flera kommunala utmaningar – utmaningar som också möjliggör utveckling och har potential att göra verklig skillnad. God Jul & Gott Nytt 2026 önskar jag er alla!

Mia Thelin, ordförande i Vimmerby Hockey och driver egna företaget Coachbruket.

* Jag firar jul hemma i lugn och ro med familjen. För mig handlar julen mer och mer om återhämtning – att dra ner tempot, tända ljus och bara få vara tillsammans utan måsten. Det går knappt att se ut genom våra köksfönster, så skitiga är dom, och ska få vara det ett tag till.

* Att samlas, att bara prata med varandra om annat än “Vad ska vi äta till middag?”. Det låter enkelt, men i en vardag som ofta går fort är just samtalen och närvaron det mest värdefulla tycker jag.

* Jag är svag för prinskorv på julbordet, den måste finnas där. Jag har så nostalgiska känslor för alla jular hos min farmor som barn, hon gjorde den godaste prinskorven, och fixade alltid lite extra till mig.

* Jag skulle vilja ge en julklapp till alla som just nu kämpar lite extra, oavsett om det handlar om jobb, hälsa eller livet i stort. I paketet skulle det ligga tid, omtanke och ett löfte om att de inte är ensamma.

Patrik Wärnehall, ansvarig i Gullringens sportgrupp.

* Vi firar hemma i Kisa. På julafton är vi hos svärfar och på juldagen kommer barn och barnbarn till oss.

* Det är att träffa nära och kära. Det är det jag tycker är roligast, paketen för mig skulle kunna vara.

* Det finns några saker. Det är svärfars kåldolmar och mina egna revben.

* Jag skulle vilja ge Gullringens GoIF Albin Gustafsson och Melker Johansson.

Det här har sammanställts av Dagens Vimmerby och Dagens Hultsfreds tomtar Simon Henriksson och Ossian Mathiasson.