Många lokala artister klara till välgörenhetsgalan: "Känns jättefint att alla vill"

I höstas avslöjade systrarna Emmelie Wallmark och Lisa Svensson att man planerade för en välgörenhetsgala i Vimmerby till förmån för ALS-fonden. I mitten av februari är det dags för "Hope in Motion" och nu har mycket kring galan klarnat. – Vi har tänkt lokalt och galan andas lokala förmågor och kreatörer, säger systrarna.

Redan 2006 gick Hanna Svensson bort i ALS. Hon var då bara 16 år gammal. Nästan 20 år senare drabbades familjen av ny smäll när Hannas lillebror, Jim Svensson, också gick bort sjukdomen i februari.

Jim blev endast 26 år gammal.

De två kvarvarande systrarna Emmelie Wallmark och Lisa Svensson har känt att de vill göra något för sina syskon och alla andra i världen som drabbas av ALS. I höstas berättade vår tidning om att systrarna tagit initiativ till "Hope in Motion", som är en insamling till forskningen.

Nu har mycket klarnat kring hur galan på årsdagen av Jims bortgång blir.

– Vi har börjat släppa på artisterna och släppt biljetter till välgörenhetsgalan, säger Emmelie Wallmark.

Alla artister klara

Först och främst är det klart att Jens Söderhäll och Alexander "Mjölkis" Alexandersson blir konferencier för "Hope in Motion".

– Vi har hela tiden från början tänkt lokalt och velat att galan ska andas lokala förmågor och kreatörer. Jens är en profil i Vimmerby med alla sina år på ALV och med sitt quiz. "Mjölkis" känner vi sedan tidigare och han är en vän till familjen. Vi har sett honom showa tillsammans med sin mamma och vet att han är duktig på prata. Han har talet gåva och humor. Vi vill ju ha in mycket humor i den här kvällen också, så de två fick frågan och tackade ja, säger systrarna.

När det gäller artistbiten andas det också väldigt mycket Vimmerby.

– Vi har Per Backstad, Kalle Sellbrink, Isabella Dahlbäck, Hanna Karlsson, Daniel Lindqvist, Dollydots och Per Solberg klara. Ingen av dessa får betalt, utan alla gör det här ideellt med hjärtat. Det är jättefint att se så många ta sig tid en "sketen" onsdag på sportlovet.

Mer är på gång, men det vill man inte avslöja något om ännu.

– Den här uppställningen känns bra. Alla vi har frågat har tackat ja och det känns jättefint att de vill. Det är lokala trubadurer, men en väldigt stor blandning ändå. Det finns något för alla och både gammal som ung kan njuta av den här kvällen. Det ska inte bara vara en kväll för hemsk sjukdom, utan det är glädje och känslor, precis som livet är. En kväll för alla, oavsett om man har någon anknytning eller inte.

Halvvägs till målet redan

Biljetter till galan, som äger rum på Mässhallarna, går att köpa på Stadshotellet eller via sociala medier.

– Biljetten kostar 150 kronor och hela summan går rakt in i insamlingen. Vi har ju fått lokalen sponsrad, så alla intäkter går rätt in i insamlingen.

Den är redan uppe i 70 000 kronor.

– Så vi är nästan halvvägs till vårt mål och har med ett gäng guldsponsorer som bidrar med 5 000 kronor. Vi söker fler och alla bidrag är välkomna. Vi kommer gå ut och hylla dem på galan.

Systrarna ska nu försöka få tag i ännu fler företag under julledigheten.

– Vi studerar och jobbar, så vi har bara den fritid vi har, men vi ska försöka att sprida det här lite mer nu igen och få ut lite affischer och sådär.

